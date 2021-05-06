Андрей Малахов принял участие в субботнике в Апатитах

Фото: vk.com/gazeta2x2

Известный телеведущий Андрей Малахов, приехал на майские праздники в родные Апатиты, где, к слову, снова прописан. Времени на выходных он даром не терял.

Журналист поучаствовал в праздновании Пасхи в Храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, которое прошло 5 мая. А 6 мая вместе с другими горожанами разгребал на улице Ленина в Апатитах снег. Субботник организовали волонтеры экологического движения "Уборочка51". Всего насобирали около 50 мешков мусора.

Кроме того, Андрей Малахов презентовал в родном городе предпремьерный показ нового эпизода тревел-шоу Натальи Водяновой "Русские каникулы" - серию про Мурманск.

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