Андрей Малахов поменял прописку с Москвы на Апатиты

Андрей Малахов отказался от прописки в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время телеведущий Андрей Малахов часто бывает в Мурманской области. В декабре открывал Центр современного искусства в родных Апатитах, в марте прилетал, чтобы провести "Арт-Масленицу" и показать ее звездному десанту из Давы, Анны Седоковой, Аниты Цой.

А спустя почти полторы недели после того, как гуляния прошли, Андрей Малахов вернулся. Дело в том, что в Апатиты он привозил картины из личной коллекции для выставки "В холодном климате, с любовью", а теперь их будут выставлять в Мурманске. И открытие экспозиции не обошлось без ее идейного вдохновителя.

Причем мероприятие не обошлось без сюрприза: губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил Малахову... паспорт.

Андрей Малахов решил поддержать родные Апатиты налогами и делами.

- Не подарок, а возвращаю паспорт с пропиской с Мурманской области, - улыбнулся глава Заполярья.

А ведь за несколько дней до этого во время подведения итого двух лет своей работы в регионе Андрей Чибис отметил, что телеведущему пора бы снова стать северянином.

- Андрей Малахов родом из Апатитов. Мне кажется, пора бы ему опять здесь прописаться. Мы будем только рады этому, - подчеркнул губернатор.

Оказалось, что Андрей Владимирович был настроен решительно, да и Андрей Николаевич тоже.

- Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в Апатитах. Считаю это трендом 2021 года: прописка в Москве (такая желанная в 90-х 20 века ) в 21 веке не такая важная штука. А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами) могу, - прокомментировал свое решение Андрей Малахов.

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