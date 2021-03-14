«Превзошли сами себя»: в Апатитах прошла яркая Арт-Масленица со звездными гостями

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы на горе Айкуайвенчорр. Фото: правительство МО

13 марта на главной площади в Апатитах очень весело проводили зиму. В городе прошла яркая и интересная Арт-Масленица, которую в Заполярье привез телеведущий Андрей Малахов. Проект уже не один год реализуется в Москве, а десятый, юбилейный праздник прошел в родном городе известного шоумена. Вместе с женой Натальей Шкулевой они прихватили с собой компанию звездных друзей.

- У нас много гостей из Москвы, которые приехали, чтобы познакомиться с Севером и убедиться, что на Севере можно и нужно жить, здесь хорошо, красиво, уютно, тепло и гостеприимно, – приветствуя земляков, подчеркнул Андрей Малахов.

Гостей мероприятия встретили очень радушно. Фото: правительство МО

В Апатиты прибыл целый «арт-десант» – порядка сотни знаменитостей, среди которых – директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, певицы Анита Цой и Анна Седокова, блогер Dava и другие звезды. Вошел в их число и еще один знаменитый уроженец северного города – музыкант Евгений Рудин, известный как диджей Groove. Он поблагодарил инициаторов проекта за возможность впервые за 20 лет побывать в родных местах.

Известному блогеру и рэперу Dava на Масленице понравилось. Фото: www.instagram.com/dava_m

На Масленице апатитчане и московские гости смогли поучаствовать в перформансах и художественных мастер-классах. Работали развлекательные, спортивные и интерактивные площадки, торговые ряды с блинами и изделиями декоративно-прикладного творчества.

Кульминацией городского праздника стало сожжение чучела Масленицы на горе Айкуайвенчорр. Ритуал сожжения сопровождал вокальный перформанс художницы Ульяны Подкорытовой. Было жарко!

- Нужно было видеть эмоции апатитчан, когда автобусы со звездами подъехали к главной площади, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Благодаря неуемной энергии Андрея Малахова за Апатитами закрепляется звание центра интеллектуальной и культурной жизни региона. Здесь объединились Масленица и современное искусство – традиции и инновации. Это сотворчество горожан, команды Центра современного искусства «Сияние», местных и приглашенных художников. Уверен, Арт-Масленица станет знаковым событием для региона!

Губернатор Андрей Чибис уверен, Арт-Масленица станет знаковым событием для региона. Фото: правительство МО

Знаменитостей, как и жителей Апатитов, Масленица не оставила без положительных эмоций.

- В сегодняшнем дне была душа. Такой гостеприимный народ в Апатитах, очень приятно. Обстановка по кайфу! Такого релакса у меня давно не было, – поделился Dava в своем Instagram.

Анита Цой тоже рассказала о впечатлениях, оставшихся после праздника.

- В этот раз ребята превзошли сами себя. Они нас увезли за полярный круг, в город Апатиты. Это была крутая Масленица! – отметила певица.

Звездным гостям также очень понравилось в этно-деревне Апатитов, где они поели вкусной ухи, погладили милых хаски и покатались на оленях.

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