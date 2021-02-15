Вышел фильм о Центре современного искусства в Апатитах с Андреем Малаховым в главной роли

Фильм смонтирован задорно: много локаций, разных интервью, личных впечатлений, немного официоза, вставки из кинофильмов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Творческий вклад Андрея Малахова в развитие Апатитов теперь в полномасштабном формате запечатлен проектом АRTпатруль, который презентовал часовой фильм об открытии Центра современного искусства в Omelchenko Gallery и разместил его своем YouTube-канале.

Все вместе: и Omelchenko Gallery, и АRTпатруль, – это проекты, цель которых помочь молодым художникам и популяризовать искусство среди молодежи. Ребята прилетели в конце 2020 года на открытие Центра современного искусства в Апатитах, в котором сейчас выставляются экспонаты из коллекции Андрея Малахова, прошлись по городу, посмотрели картины Анатолия Акуе на фасадах домов, оценили арт-объекты, аудиогид с голосом Андрея Малахова, удивились полярной ночи и заехали в саамскую деревню.

- У людей есть всего час сорок светового дня, чтобы успеть сделать все свои дела. Всего час сорок! – восхищается Юрий Омельченко, автор проекта Omelchenko Gallery.

Фильм смонтирован задорно: много локаций, разных интервью, личных впечатлений, немного официоза, вставки из кинофильмов. Вот только с музыкой немного промахнулись – ни одного саамского трека, все что-то дальневосточное. Интересно посмотреть на Андрея Малахова, прогуливающегося по улицам родного города и откровенничающего на тему, как трудно даже в родном городе договориться на установку памятника Пушкину.

Кстати, на выставке оказалась фотография двора, в котором долгое время жили Андрей Чибис с супругой, этот момент тоже попал в фильм. А сам губернатор в Instagram поблагодарил Андрея Малахова, что тот успел организовать подарок на 14 февраля для Евгении Чибис - копию фотографии того самого двора.

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