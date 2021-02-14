Губернатор Мурманской области подарил супруге большой снежный цветок в День всех влюбленных

Губернатор Мурманской области преподнес подарок с изюминкой Севера. Фото: личный архив Андрея Чибиса

В особенный февральский праздник, День святого Валентина, губернатор Мурманской области Андрей Чибис преподнес любимой супруге и дочери подарок с изюминкой Севера. А со вторым презентом для жены ему помогал известный телеведущий. Об этом глава региона рассказал на личной странице в соцсетях.

- В честь Дня влюбленных протоптали с сыном Володей для наших девочек цветок на снегу. Согрелись! - поделился Андрей Чибис. - А прямо на Туломе подарил любимой копию картины, которую мы увидели в Центре современного искусства в Апатитах на выставке Андрея Малахова. Тогда выяснилось, что на фотографии изображен двор дома, где мы с Женей жили много лет. Очень благодарен журналисту за то, что помог подготовить сюрприз к 14 февраля. Женя очень рада! С праздником, любимая!

Напомним: На День святого Валентина в Мурманске организовали массовое катание за 400 тысяч рублей. Похожий праздник проходил перед Днем Студента.

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