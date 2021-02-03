Андрей Малахов записал аудиогид для выставки Центра современного искусства в Апатитах

Загрузить аудиогид можно прямо в телефон через приложение izi.TRAVEL. Фото: Правительство Мурманской области

В декабре в Апатитах в Центре современного искусства при библиотеке-музее им. Гладиной Л.АЮ который стал совместным проектом правительства Мурманской области и Андрея Малахова, открылась первая выставка "В холодном климате, с любовью".

На ней представлены как работы заполярных авторов, так и из личной коллекции известного телеведущего, например, картины Энди Уорхолла, Такаси Мураками и Уго Рондиноне. Работать выставка будет до 15 марта. И теперь на ней надо не только смотреть, но слушать: Андрей Малахов записал аудиогид.

- За 27 минут наш соотечественник рассказывает о картинах из своей коллекции, почему они его привлекли и их историю, - рассказали организаторы выставки.

Загрузить аудиогид можно прямо в телефон через приложение izi.TRAVEL. Ранее Андрей Малахов записал аудиопутеводитель по родным Апатитам. В Центре современного искусства надо будет получить буклет с картой по пронумерованным экспонатам.

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