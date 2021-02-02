Жителя Оленегорска, который хотел интима с подростком, не стали выпускать на свободу

Под стражей обвиняемый будет находиться еще два месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении жителя Оленегорска возбудили уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (совершение действий сексуального характера, совершенных с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста). Уже пять месяцев мужчина находится под стражей, и менять меру пресечения ему не стали.

- Рассмотрев ходатайство следователя, суд согласился с доводами об особой сложности уголовного дела, обусловленной необходимостью проведения судебных экспертиз, большим объёмом следственных и процессуальных действий, также принял во внимание особый режим работы медицинских экспертных учреждений по причине пандемии новой короновирусной инфекции, в которой назначена стационарная комплексная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемому и значительной очередностью в экспертном учреждении, в связи с чем, удовлетворил заявленное ходатайство, - сообщили в Оленегорском городском суде.

Под стражей обвиняемый будет находиться еще два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для создания проекта реконструкции площади Пять Углов в Мурманске проведут международный конкурс дизайнеров. Такой же делали под обновление Долины Уюта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru