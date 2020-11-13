Андрей Малахов озвучил аудиогид для Апатитов

Проект - детище музей-выставочного центра в Кировске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области презентовали путеводители для Апатитов и Кировска. Так, приезжающие в наукоград смогут узнать о достопримечательностях от... Андрея Малахова.

Именно он озвучил аудиогид для малой Родины, а также для маршрута от аэропорта "Хибины" и до Апатитов. Еще один гид создан для Кировска, но его озвучил уже журналист Егор Копанев.

Проект - детище музей-выставочного центра в Кировске.

- Наша команда подготовила четыре бесплатных аудиоэкскурсии по Кировску и Апатитам: автомобильный аудиогид «Привет, Хибины!» (аэропорт «Хибины» – Апатиты – Кировск), пешая аудиоэкскурсия «Слушай город. Апатиты», пешая аудиоэкскурсия «Слушай город. Кировск», пешая аудиоэкскурсия «Слушай город. Кукисвумчорр». Для проекта было разработано 100 аудиорассказов об истории и достопримечательностях Кировска и Апатитов, - сообщили в центре.

Напомним: в сентябре стало известно, что Андрей Малахов и губернатор Андрей Чибис хотят создать в Апатитах центр современного искусства.

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