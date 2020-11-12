Актер Евгений Цыганов: «В Мурманской области впервые увидел северное сияние»

О своих впечатлениях от Мурманской области Евгений Цыганов рассказал в передаче «Вечерний Ургант». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области заработала система рибейтов, чтобы привлечь в Заполярье еще больше киношных проектов. Хотя на Кольский полуостров и так приезжает много компаний, которые работают над сериалами и фильмами.

Например, актер Евгений Цыганов уже дважды приезжал в Кировск. Сначала здесь снимали сериал «Мертвое озеро», а теперь - фильм «Всякая пьянь». Процесс начался еще весной, но из-за пандемии коронавируса все пришлось поставить на паузу. О своих впечатлениях от Мурманской области Евгений Цыганов рассказал в передаче «Вечерний Ургант».

- Я на море не был черт знает сколько времени, в горах. Но я это страшно люблю! А полечу в Кировск, - рассказал актер.

- Это ровно между морем и горами, - пошутил Иван Ургант. К слову, он прав, правда, в Кировске горы точно есть, а если очень захотеть, то можно побывать сразу на двух морях: Баренцевом и Белом.

- Мы будем доснимать фильм «Всякая пьянь». Весной он встал из-за пандемии, а сейчас восстанет из вставших. Когда снимали «Мертвое озеро», я не сел в самолет в Мурманск. Я был в зале ожидания, не знаю, почему меня не позвали. И я был страшно возмущен. Но в Мурманск долетел, на машине ехал в ночи в Кировск. По дороге я впервые увидел фантастическое северное сияние. Я говорю водителю: "Это же северное сияние". Он говорит: «Ну, да!». Мне даже неудобно сказать ему остановить машину, ему же ехать в ночи. Я начинаю все фотографировать, снимать на видео, я вижу животных, лица, все длилось долго. Потом я сказал водителю, что видел это впервые, а он ответил что тоже. Оказалось, что сам он из Питера, но даже бровью не повел, - рассказал Евгений Цыганов.

К слову, для съемок фильма иногда требуются актеры массовки. Узнать о пробах можно в группе «Нордфильм».

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