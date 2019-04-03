Полицейский требует наказать создателей сериала "Мертвое озеро" за интимную сцену с табельным оружием

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-03T09:35:18+03:00

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Не так давно состоялась премьера сериала "Мертвое озеро", снятого в Мурманской области. Правда, пока что его можно посмотреть только на закрытой платформе и на платной основе.

Вот и экс-полицейский из Санкт-Петербурга Вячеслав Кобец заплатил деньги, посмотрел первые серии и возмутился! Как это так, в одном из эпизодов есть постельная сцена с применением табельного оружия. Бывшего стража порядка так это возмутило, что он решил пойти в суд.

28 марта Мещанский суд северной столицы зарегистрировал его иск к АО "ТНТ-Телесеть".

- Меня как патриота и бывшего полицейского оскорбляют сцены, порочащие российскую полицию. Данный эпизод выставляет сотрудника полиции сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию, что бросает тень на МВД, - пояснил мужчина в иске.

В качестве моральной компенсации он требует 50 тысяч рублей.

Создатели сериала очень удивились, когда узнали, что придется разбираться в суде.

- Что касается сцены, в которой герой Павла Табакова занимается сексом с использованием табельного оружия, то ею мы ни в коем случае не хотели бросить тень на имидж отечественной полиции, - рассказал "РИА Новости" продюсер проекта Данила Шарапов.

А еще был сделан ход конем. Теперь перед каждой серией идет заставка "Данное произведение содержит сцены, противопоказанные особенно чувствительным зрителям".

К слову, у Данилы Шарапова есть подозрения, что Кобец посмотрел злополучную пятую серию на пиратском ресурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU