Снятый в Мурманской области сериал "Мертвое озеро" покажут на закрытой платформе

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-11T08:44:18+03:00

Сериал "Мертвое озеро", снятый в Мурманской области, можно будет увидеть с 14 марта. Фото: kinotaun.com

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Сериал "Мертвое озеро" мы могли увидеть еще 19 ноября. Да только за несколько дней до премьеры ее перенесли на весну 2019 года.

И сейчас проект действительно будет доступен зрителю. Правда, пока что только тому, кто согласен заплатить за просмотр.

Дело в том, что "Мертвое озеро" создали для телеканала ТВ-3, который хочет сделать ставку на многосерийные проекты. Но первым его покажет ТНТ-PREMIER. Это платформа при телеканале ТНТ, где за отдельную плату можно увидеть новинки раньше, чем их будут крутить по голубому экрану. Премьера состоится 14 марта.

Напомним, локацией для съемок "Мертвого озера" выбрали Хибины и Кировск. Именно наши горы посчитали прекрасными декорациями для истории про загадочное убийство с ритуальными нотками дочери местечкового авторитета в провинции. Режиссером стал Роман Прыгунов. Главные роли сыграли Евгений Цыганов, Александра Ребенок, Полина и Ксения Кутеповы, Александр Робак, Екатерина Семенова, Андрей Смоляков, Анна Александрова.

ИСТОЧНИК KP.RU