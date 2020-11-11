Съемки новогодних заставок для Первого канала будут проходить в Апатитах и его окрестностях

Если бы подходящие пейзажи не удалось найти, телевизионная группа уехала бы за снегом в Сибирь. Фото: Олег ФИЛОНОК

Буквально накануне в социальной сети был размещен пост, в котором жителей Мурманской области просили помочь телевизионной группе Первого канала.

Телевизионщики должны были снимать в регионе новогодние заставки, но их подвел снег. Жителей Мурманска попросили выставлять на своих страницах фотографии снежных пейзажей и снабжать их хештегами и геолокацией. Если бы подходящие пейзажи не удалось найти, телевизионная группа уехала бы за снегом в Сибирь.

– Друзья, отличная новость: Первый канал будет снимать ролики для новогодних заставок в Мурманской области! И все это - благодаря активным мурманчанам, которые откликнулись на наш призыв и помогали нам искать красивые снежные локации, – говориться в сообщении группы «Нордфильм».

Съемки новогодних роликов пройдут в Апатитах и его окрестностях. Потом сотрудники главного канала страна приедут в Мурманск.

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