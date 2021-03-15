Андрей Малахов подарил аэропорту «Хибины» картину

Если внимательно рассмотреть картину, то станет понятно, что пейзаж составлен из названий населенных пунктов. Фото: vk.com/hibiny_aero

На этих выходных в Мурманской области гостил Андрей Малахов. Он привез в Апатиты звезд, чтобы широко отметить "Арт-Масленицу".

Но праздник был не единственным подарком. Аэропорту "Хибины" шоумен передал картину кисти Алексея Щигалева.

- Работа представляет собой пейзаж поселка и выполнена штампами аэропортов, которые были найдены в здании бывшего аэропорта Бахаревка. Бахаревка - центральный аэропорт местных воздушных линий Пермской области. До того как данный тип сообщения между поселками и городами стал историей, на территории Пермской области располагалось порядка 50 аэропортов. Сообщение между ними обеспечивалось советскими легкими самолетами типа АН-2 - такие в народе называли кукурузниками. Штампы служили отметкой места продажи билета, - рассказали в аэропорту.

Если внимательно рассмотреть картину, то станет понятно, что пейзаж составлен из названий населенных пунктов.

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