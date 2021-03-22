Губернатор Мурманской области: "Андрею Малахову стоит вновь прописаться в Апатитах"

Губернатор только "за", если телеведущий получит прописку в Апатитах. Фото: правительство МО
Андрей Малахов плотно сотрудничает с Мурманской областью. Так, недавно известный телеведущий привез в Апатиты яркую Арт-Масленицу и пригласил на мероприятие московских звезд. Праздник состоялся при поддержке нашего губернатора и правительства.
- У нас огромное количество друзей, которые приехали из Москвы, чтобы познакомиться с Севером и убедиться, что здесь можно и нужно жить. На Севере уютно, красиво, тепло и гостеприимно, - отметил тогда Андрей Малахов.
Также в Апатитах по инициативе телеведущего был создан центр современного искусства "Сияние". 12 марта состоялось его открытие.
- С приходом Андрея Владимировича жизнь в кольском крае изменилась. Я слежу за ним в соцсетях и вижу, насколько он неравнодушен, активен. Искренность - она в любви к своему делу, - сказал тележурналист.
Губернатор Андрей Чибис во время подведения итогов своей двухлетней работы, поблагодарил Андрея Малахова за его вклад в развитие культурной жизни региона и отметил, что будет не против, если тот вновь пропишется в Апатитах.
- Андрей Малахов родом из Апатитов. Мне кажется, пора бы ему опять здесь прописаться. Мы будем только рады этому, - подчеркнул глава Заполярья.
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