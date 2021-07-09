Кто такой Мгер Асрян, которого задержали в Мурманске

В 2008 году Мгер Асрян и два его товарища с почти одинаковыми именами и фамилиями Армен Лязгян и Армен Лазгян похитили прямо с парковки на улице Баумана мурманского бизнесмена Гогика Торосяна. Фото: Людмила ШЕКА

На этой неделе в Мурманске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали 52-летнего Мгера Асряна. В сентябре 2019 года он сломал электронный браслет (суд ограничил его в определенных действиях) и сбежал. Кто такой Мгер Асрян и почему его приговорили к 15 годам лишения свободы? Сразу скажем, что история очень сложная и запутанная.

Все ради денег

В 2008 году Мгер Асрян и два его товарища с почти одинаковыми именами и фамилиями Армен Лязгян и Армен Лазгян похитили прямо с парковки на улице Баумана мурманского бизнесмена Гогика Торосяна.

Похитители увезли Торосяна на Кольский пивзавод, где стали избивать, чтобы он отозвал доверенности, выданные его знакомому. Ранее они пытались заставить отца известного адвоката, главы армянской диаспоры в Мурманске Артура Арутюняна, убитого в 2006 году, отказаться от права наследования имущества на общую сумму не менее 6 миллионов рублей.

После пыток Гогика Торосяна убил знакомый троицы Асрян-Лязгян-Лазгян, который сам умер почти сразу после случившегося, поэтому не стал фигурантом уголовного дела. Хотя была и другая причина: тело Гогика не нашли. Есть в этой истории еще один нюанс: Асрян восемь лет планировал преступление, но на финишной прямой его план дал осечку: нанятый для убийства человек в последний момент отказался брать грех на душу, поэтому пришлось срочно искать замену.

Брат за брата

После этого похитители занялись родным братом Гогика Торосяна - Гариком, которому принадлежал Кольский пивзавод. В материалах уголовных дела это предприятие фигурирует часто, его бизнесмены пытались отжать друг у друга, ведь за его стенами часто шел не совсем легальный бизнес.

- Информированный источник связывал похищение Тарасяна с переделом сфер влияния крупных семейных кланов. Во время расследования дела о похищении бизнесмена его родственники сговорились экс-начальником отделения уголовного розыска, похитили подозреваемого и пытали его в гараже, чтобы он дал нужные показания. Родные предпринимателя получили три и пять лет колонии, а бывший милиционер был осужден условно. Другой источник агентства предположил, что похищение Тарасяна в 2008 году связано с убийством в декабре 2013 года трех мурманских бизнесменов - Габиба Керимова, Наримана Ахундова и Саади Азизова. В 2016 году их убийцы получили 15 и 22 года колонии строгого режима, - пишет «Интерфакс».

Курица, несущая золотые яйца

Кольский пивзавод пытались перетянуть на себя разные кланы. Примечательно, что в те лихие годы там не только пиво варили, но и жили медведи, была мини-гостиница (точнее, в очень непривлекательных условиях жили приезжие), авторазборка, здесь разводили кур и даже крупный рогатый скот, а еще был даже… кабинет по изготовлению зубных протезов. Словом, владельцы пытались извлечь максимальную прибыль. На заводе хранилось и оружие, которое использовали в своих разборках бизнесмены.

Гарик Торосян отсидел за то, что похитил одного из предполагаемых убийц своего брата (вину доказать не смог, поэтому сам отсидел по уголовной статье). На свободе он вернул себе пивзавод. Убить Гарика Торосяна Асряну не удалось, но в отношении него, а также Лязгяна и Лазгяна возбудили уголовные дела и отправили домой с электронными браслетами, ограничив мужчин в определенных действиях. Но они не стали дожидаться приговора. За три недели до него сбежал Армен Лязгян, затем и Асрян. Ранее они тоже не раз скрывались от правоохранителей, в том числе и за пределами региона, например, в Минеральных водах. Поэтому то, что Асрян почти два года отсиживался в квартире в Ленинском округе, было удивительно - многие считали, что он уже давно налаживает жизнь где-то на юге.

Больше всего статей обвинения у Асряна: «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере), часть 3 статьи 33, пункты «а» и «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений) и часть 3 стати 33, пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму).

У Лязгяна и Лазгана: пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере), а также пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой).

Кольский районный суд вынес приговор заочно: Асрян получил 15 лет колонии, Армену Лазгяну - 10 лет, по Лязгяну решение сразу не смогли вынести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 258 человек. Больше всего новых случаев выявили в Мурманске (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru