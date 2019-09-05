Из-за побега суд заочно вынес приговор обвиняемым в убийстве мурманского бизнесмена

На этой неделе Кольский районный суд вынес приговор обвиняемым в убийстве мурманского бизнесмена Гогика Торосяна. Его похитили с парковки на улице Баумана в Мурманске, увезли на Кольский пивзавод, где долго пытали. И все ради того, чтобы Торосян простил одному из похитителей долг. Хотя предыстория гораздо сложнее.

Угрозы и расправа

В 2007 году Мгер Асрян и его компания - Армен Лязгян и Армен Лазгян - стали наседать на Гогика Торосяна и отца известного адвоката, главы армянской диаспоры в Мурманске Артура Арутюняна, который был убит в 2006 году. Как стало известно из материалов уголовного дела, они совершили вымогательство, требуя отца Арутюняна отказаться от права наследования имущества на общую сумму не менее 6 миллионов рублей. Торосяна пытались заставить отозвать доверенности, выданные его знакомому. Слова они подкрепляли угрозами расправы.

Через год Мгер Асрян, Лянгян и Лазгян похитили Гогика Торосяна. Правда, не они убили соперника, а четвертый мужчина, участвовавший в процессе. Он не стал фигурантом уголовного дела, потому что умер вскоре после случившегося. Но после убийства мужчины не успокоились. Асрян поставил себе цель убить брата Гогика - Гарика Торосяна, которому принадлежал Кольский пивзавод (предприятие бизнесмены никак не могли поделать между собой).

Неудавшийся киллер

Мгер Асрян восемь лет планировал преступление, возил оружие и боеприпасы со всей страны, например, из Архангельска. Хранились они на пивзаводе и в помещении на улице Мира в Мурманске.

- Однако совершить убийство ему так и не удалось ввиду того, что лицо, которое должно было за денежное вознаграждение выступить исполнителем убийства, отказалось от совершения преступления, - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Дело по несостоявшемуся убийце выделено в отдельное делопроизводство. На тяжбу ушел почти год, а преступление было совершено еще в 2008-м. Но обвиняемые скрывались от правоохранительных органов.

Впрочем, и приговора Мгер Арсян, Армен Лязгян и Армен Лазгян не стали дожидаться. Сначала от правосудия сбежал Армен Лязгян - он снял электронный браслет, который отслеживал, не покидает ли подсудимый свою квартиру с 20.00 до 8.00. Через три недели так же поступили Мгер Асрян и Армен Лазгян.

Поэтому Кольский суд заочно вынес приговор. Мгера Асряна признали виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере; похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений; организации приготовления к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму. Армена Лазгяна тоже в вымогательстве и похищении.

Приговором суда Мгеру Асряну назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима, Армену Лазгяну – в виде лишения свободы на срок 10 лет. Приговор не вступил в законную силу. По Армену Лязгяну решение будет вынесено позже.