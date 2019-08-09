2019-08-09T14:27:25+03:00
Происшествия

От суда сбежал обвиняемый в жестоком убийстве мурманского бизнесмена

Армена Лязгяна хватились после того, как он не пришел на очередное заседание
Ника СВЕТЛОВАВарвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Армен Лязгян снял электронный браслет и оставил его дома.Армен Лязгян снял электронный браслет и оставил его дома.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Кольский пивоваренный завод «Арктика» много раз оказывался в центре скандала. То из-за медведей, которые жили здесь в клетках, то из-за маски-шоу, что случилось в июле 2016 года.

Напомним, тогда вдруг оказалось, что у пивзавода сразу несколько владельцев. С одной стороны Мгер Асрян, с другой - Гарик Торосян и его жена Лусина Барсегян. И предприятие оказалось яблоком раздора.

Имена участников конфликта фигурируют в уголовных делах. Так, в 2008 году был убит мурманский бизнесмен Гогик Тарасян, которого до смерти держали на пивзаводе. Следствие обвиняет в этом соучредителя «Кольской пивоваренной компании «Арктика» Мгера Асряна, а также его сообщников с почти одинаковыми именами: Армена Лязгяна и Армена Лазгяна.

Больше всего статей обвинения у Асряна: «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере), часть 3 статьи 33, пункты «а» и «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений) и часть 3 стати 33, пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму).

У Лязгяна и Лазгана: пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере), а также пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой).

Несмотря на то, что убийство было совершено еще 11 лет назад, разбирательство по нему до сих пор идет – подозреваемых задержали только в мае 2016 года в Минеральных Водах. В июне прошлого года уголовное дело о похищении и убийстве мурманского Гогика Тарасяна было направлено в суд – сейчас им занимается Кольский суд.

Оглашение приговора все ближе, да только один из подозреваемых – Армен Лязгян … сбежал. Ранее он находился по стражей, но после ему была изменена мера пресечения. Этим он и воспользовался.

- Данному гражданину судом была избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия, а именно покидать свою квартиру с 20:00 до 8:00. При этом он имел право днем свободно передвигаться в пределах города Мурманска, - отмечает начальник пресс-службы УФСИН по Мурманской области Ольга Столярова. – После того как подозреваемый не явился на судебное заседание, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Ленинского округа дополнительно выехали к нему, чтобы выяснить причины такого поступка.

Дверь квартиры Армена Лязгяна открыли родственники. Оборудование СЭМПЛ (система электронного мониторинга подконтрольных лиц – Ред.) находилась на подзарядке, а рядом лежал оставленный электронный браслет. Как удалось узнать «КП», до сегодняшнего дня мужчина наложенный судом запрет не нарушал.

Армен Лязгян объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я лишь выполнял указания»: зек, искавший богатых родителей «Вконтакте», не считает себя лидером группы похитителей детей
Сидельцу Руслану Бакиеву, известному, как «Паук», запросили еще 23 года за решеткой, его гражданская жена и сообщница может отправиться в колонию на 13 лет и 6 месяцев
«Он ревновал и не хотел отдавать ребенка»: несостоявшаяся жертва адвоката из Тольятти рассказала, за что ее хотели убить
Марина Г. и адвокат Михаил Артюхов провели вместе 9 лет, юрист нашел другую женщину, а теперь попал под подозрения в организации заказного убийства своей бывшей
Новости 24
В Апатитах 8 сентября в случае ЧП проголосовать можно будет в маршрутке и автобусе
181 мобильник и одни электронные часы украл экономист в Мурманске
Мурманчане впервые смогут попробовать себя в роли водителя троллейбуса
Розовый и салатовый: историческим домам Мурманска сохранят родные цвета
В Североморске 10-летняя девочка выпала из окна
По Мурманской области поедет поезд молодежной культуры
Северодвинский взрыв во время испытаний реактивной установки не отправил радиацию в Мурманскую область
В Полярных Зорях сожитель до смерти избил девушку, приревновавшую его к бывшим
Жители Мурманска предлагают запустить электрички от Росты до Колы и аэропорта
В больницу Мончегорска увезли подростка, который выпал из окна
Дачи под Лувеньгой посетил медведь
Пока туристы из Санкт-Петербурга рыбачили в Заозерске, их родные навели панику сразу в двух регионах
Апатитчанка через сайт-двойник оплатила отдых в Абхазии
Мурманский сухогруз «Иван Лопатин» продали в Литве за 5 миллионов евро
Прокуратура: Детский лагерь в Мурмашах оказался пожароопасным
Студенты нашли в Мурманской области останки шести красноармейцев
«Морской медведь»: Косолапый переплыл пролив Малый Олений на глазах у рыбаков