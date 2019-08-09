От суда сбежал обвиняемый в жестоком убийстве мурманского бизнесмена

Кольский пивоваренный завод «Арктика» много раз оказывался в центре скандала. То из-за медведей, которые жили здесь в клетках, то из-за маски-шоу, что случилось в июле 2016 года.

Напомним, тогда вдруг оказалось, что у пивзавода сразу несколько владельцев. С одной стороны Мгер Асрян, с другой - Гарик Торосян и его жена Лусина Барсегян. И предприятие оказалось яблоком раздора.

Имена участников конфликта фигурируют в уголовных делах. Так, в 2008 году был убит мурманский бизнесмен Гогик Тарасян, которого до смерти держали на пивзаводе. Следствие обвиняет в этом соучредителя «Кольской пивоваренной компании «Арктика» Мгера Асряна, а также его сообщников с почти одинаковыми именами: Армена Лязгяна и Армена Лазгяна.

Больше всего статей обвинения у Асряна: «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере), часть 3 статьи 33, пункты «а» и «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений) и часть 3 стати 33, пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму).

У Лязгяна и Лазгана: пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере), а также пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой).

Несмотря на то, что убийство было совершено еще 11 лет назад, разбирательство по нему до сих пор идет – подозреваемых задержали только в мае 2016 года в Минеральных Водах. В июне прошлого года уголовное дело о похищении и убийстве мурманского Гогика Тарасяна было направлено в суд – сейчас им занимается Кольский суд.

Оглашение приговора все ближе, да только один из подозреваемых – Армен Лязгян … сбежал. Ранее он находился по стражей, но после ему была изменена мера пресечения. Этим он и воспользовался.

- Данному гражданину судом была избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия, а именно покидать свою квартиру с 20:00 до 8:00. При этом он имел право днем свободно передвигаться в пределах города Мурманска, - отмечает начальник пресс-службы УФСИН по Мурманской области Ольга Столярова. – После того как подозреваемый не явился на судебное заседание, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Ленинского округа дополнительно выехали к нему, чтобы выяснить причины такого поступка.

Дверь квартиры Армена Лязгяна открыли родственники. Оборудование СЭМПЛ (система электронного мониторинга подконтрольных лиц – Ред.) находилась на подзарядке, а рядом лежал оставленный электронный браслет. Как удалось узнать «КП», до сегодняшнего дня мужчина наложенный судом запрет не нарушал.

Армен Лязгян объявлен в розыск.