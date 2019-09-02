В Мурманске сбежал второй подозреваемый в жестоком убийстве бизнесмена

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-02T16:57:28+03:00

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Страсти вокруг Кольского пивоваренного завода «Арктика» продолжают кипеть по сей день. Напомним, в 2008 году был убит бизнесмен Гогик Тарасян. По мнению следствия, душегубами оказались соучредитель Кольской пивоваренной компании Мгер Асрян и его сообщники Армен Лязгян и Армен Лазгян. Им вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ: «Вымогательство (часть 3 статьи 163), «Похищение человека» (часть 2 статьи 126) и «Организация приготовления к убийству» (часть 2 статьи 105). Но когда дело дошло до приговора, подозреваемые стали исчезать один за одним. Три недели назад сбежал Армен Лязгян, сняв электронный браслет. А теперь его примеру последовал и Мгер Асрян.

- В отношении обвиняемого судом также была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно он мог свободно передвигаться в пределах Мурманска с 8:00 до 20:00, а в остальное время должен был находиться по месту жительства. Кроме того, к нему было применено техническое средство, известное как электронный браслет, - рассказывает начальник пресс-службы УФСИН по Мурманской области Ольга Столярова. – Ночью на пульт уголовно-исполнительной инспекции поступил тревожный сигнал о том, что поврежден электронный браслет.

Сотрудники УФСИН приехали в квартиру Мгера Асряна, но дверь им никто не открыл, а на звонки тот не отвечал. Тогда инспекторы вернулись по месту жительства сбежавшего подопечного в 8:00, дверь им открыла супруга обвиняемого. В квартире они нашли электронный браслет с явными признаками повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU