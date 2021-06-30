Отдых в Териберке летом 2021 года: цены, достопримечательности, как добраться

Рассказываем, в какую сумму обойдется путешествие до уединенного уголка Кольского края. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Одно из первых мест, которое приходит на ум, когда спрашивают «Куда поехать в Мурманской области?», безусловно, Териберка. Поморское село на берегу Баренцева моря давно привлекает к себе туристов со всего света своим особым природным колоритом, пропитанным духом Севера. Здесь действительно есть на что посмотреть.

Рассказываем, в какую сумму обойдется путешествие до уединенного уголка Кольского края.

Как добраться

Чтобы отправиться в Териберку, нужно сначала доехать до Мурманска. Из Москвы и Санкт-Петербурга в столицу Заполярья летают прямые самолеты. Время в пути - 2-2,5 часа, а билет в среднем обойдется в 5 тысяч рублей, если лететь с багажом. А если налегке, то около 3 тысяч.

Так, одна из туристов-петербурженок рассказывала, что на билеты туда-обратно с молодым человеком она потратила 11,4 тысячи рублей. Что, в общем-то, бюджетно.

Можно добраться в Мурманск и поездом. Из Санкт-Петербурга, например, ходит двухэтажный поезд, билет на который стоит от 2 тысяч рублей. В пути нужно будет провести сутки.

Из Москвы в Мурманск – чуть дороже. Поездка по рельсам-шпалам стоит от 3 тысяч рублей. Время в пути – полтора суток.

Добравшись так или иначе до пункта назначения, необходимо еще преодолеть почти 140 километров до самой Териберки. Сделать это можно на автобусе, который отправляется с мурманского автовокзала по понедельникам (в 17.40), средам, пятницам и воскресеньям (в 18.00). Правда прибывает в Териберку он неудобно – к 10 вечера. Стоимость поездки – около 300 рублей.

Есть вариант доехать на такси. Дорога обойдется в 2500-4000 тысячи рублей в зависимости от спроса. Время в пути – около 2 часов.

Еще один план – использовать каршеринг. Напрокат лучше брать такую машину, которая хорошо справляется с бездорожьем, так как путь в Териберку не самый легкий. Автомобиль на 1-3 дня обойдется в 1500-2000 рублей.

Где жить

Лучше всего в Териберку ехать на пару дней. Этого вполне хватит, чтобы осмотреть все красоты и набраться впечатлений, да и за гостиницу не придется много платить.

Номер на двоих на одну ночь в хостеле или отеле обойдется в 3-7 тысяч рублей. Можно выбрать вид на горы или море. Второй вариант – снять квартиру, что обойдется в такие же суммы.

Любители дикой природы и кемпинга могут также жить в палатке, если погода позволяет. Правда, в районе Териберки периодически гуляют медведи, так что стоит держать ухо востро.

Еда

В Териберке есть несколько уютных ресторанов, где подают местную кухню. В первую очередь стоит попробовать морские деликатесы: морских ежей, устриц, краба и разную рыбу. Также можно отведать оленину, взять напитки из северных ягод. Средний чек на одного человека – 1500 рублей.

Крупных супермаркетов в Териберке нет, только несколько обычных магазинов. Там можно купить необходимые продукты, если не хочется тратиться в кафе, и сувениры.

Не забудьте посетить водопад Малого Батарейского озера, бурные воды которого впадают в Баренцево море. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Что посмотреть

Поел, поспал – а куда дальше? Для начала можно отправиться на пляж «Яйца дракона» или «Яйца динозавров» откуда открывается замечательный вид на море. А изюминка этого места – в идеально круглых булыжниках, напоминающих как раз яйца этих существ. Там же есть скамейки, где можно предаться размышлениям о высоком, глядя на широкие морские просторы.

Еще одно атмосферное место – кладбище старых кораблей. Здесь можно сделать потрясающие фотографии и даже попробовать осторожно залезть внутрь обветшалых суден.

Не забудьте посетить водопад Малого Батарейского озера, бурные воды которого впадают в Баренцево море. Живописный уголок отлично подходит для снимков в Instagram.

Пополняет список достопримечательностей Артиллерийская батарея береговой обороны, которая находится на высоких сопках Кольского побережья. В прошлом году, к слову, она стала объектом культурного наследия. В годы войны батарея защищала рыболовецкие суда от вражеских бомбежек. Добраться туда можно пешком по вытоптанным другими туристами тропинкам.

Также на побережье Баренцева моря совсем недавно вернули скелет Левиафана. После съемок одноименного фильма Андрея Звягинцева внушительную бутафорию выкупил бизнесмен из Москвы. Спустя 7 лет морское чудище вернулось в родную Териберку. Стоит взглянуть! Находится он возле ресторана "Териберский берег".

Чем заняться

В Териберке можно попробовать локальные развлечения. Например, отправиться на морскую рыбалку или прогулку на катере. Поудить треску, пикшу, палтуса, зубатку стоит от 4 тысяч рублей с человека. Аренда спиннинга – 2 тысячи рублей. Рыбалке обучат бесплатно.

Также в Баренцевом море можно заняться дайвингом в гидрокостюме. Вода чистая, так что можно будет разглядеть морских обитателей во всей красе. Тем, у кого располагает бюджет, предлагают отправиться в морское путешествие на поиски китов. Стоимость – от 35 тысяч рублей.

Любителям животных стоит посетить ферму северных оленей и хаски, которая также находится в Териберке. Рогатых можно покормить ягелем, а с собаками устроить фотосессию. Есть возможность купить вкусное варенье из северных ягод.

За остальными развлечениями, например, охотой за северным сиянием и сноукайтингом, нужно ехать зимой.

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