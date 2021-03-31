Оленеводам будет проще получить звание "Ветеран труда Мурманской области"

Оленеводам смягчили условия получения звания "Ветеран труда Мурманской области". Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской областной Думе рассмотрели законопроект "О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «О ветеранах труда Мурманской области".

Сейчас, чтобы получить это звание, мужчины должны отработать на территории региона не менее 40 лет, а женщины 35 лет. Однако для саамы этот срок меньше: 25 и 20 лет соответственно. Теперь к этому показателю подвели оленеводов.

- Право на присвоение звания распространяется на всех лиц независимо от национальности, проработавших в качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, зоотехников оленеводства, рабочих оленеводства на территории Мурманской области не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, - сообщили в пресс-службе Мурманской областной Думы.

Напомним, ветераны труда региона получают ежегодную единовременную денежную выплату ко Дню Мурманской области (28 мая), компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации (один раз в два года) в размере 50%; единовременное пособие при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области.

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