В Мурманской области для населенных пунктов хотят ввести почетные звания

Населенным пунктам Мурманской области могут присвоить почетные звания. Фото: Мурманская областная Дума

В феврале депутаты Мурманской областной Думы направили президенту ходатайство о присвоении Мончегорску звания «Город трудовой доблести».

Впрочем, в Заполярье могут появиться населенные пункты и с другими почетными званиями. Такая практика есть в других регионах, например, в Тульской области. Теперь ее хотят законодательно закрепить в Мурманской области. Тему, предложенную общественной организацией "Содружество ветеранов подводников Гаджиево", обсудили на заседании комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО в региональном парламенте.

Так, в Заполярье могут появиться "Город Морской доблести", "Рубеж воинской доблести", "Поселок летной доблести".

– Считаю, что идея разработать свой региональный закон, который бы способствовал увековечению памяти о подвигах наших земляков, достойна внимательного и вдумчивого подхода. Это весомый вклад в дело военно-патриотического воспитания, популяризации воинской службы, воспитания чувства гордости за свой поселок или район у молодежи, – отметил председатель комитета Михаил Ильиных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16 сотрудников администрации Мурманска скрыли свои доходы. В нарушениях уличили работников комитета градостроительства (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru