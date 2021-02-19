Президент рассмотрит возможность присвоения Мончегорску звания «Город трудовой доблести»

Теперь депутаты обратятся с ходатайством к президенту, который рассмотрит вопрос присвоения металлургической столице Заполярья звания города трудовой доблести.
Фото: Людмила ШЕКА
В конце 2019 года, когда зашла речь о том, что в России появятся города трудовой доблести, зашла речь о присвоении этого звания и муниципалитетам в Заполярье. Рассматривались несколько вариантов: Кандалакша, Мончегорск и Кировск, а после к их числу присоединился и Оленегорск.
В данный момент реальным кандидатом на новое звание является город металлургов. То, что Мончегорск может на него претендовать, подтвердили в РАН. Также идею поддержали депутаты Мурманской областной Думы на последнем заседании.
- Это дань уважения поколению победителей. Жители Мончегорска внесли значительный вклад в Победу, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность, - сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Теперь депутаты обратятся с ходатайством к президенту, который рассмотрит вопрос присвоения металлургической столице Заполярья звания города трудовой доблести.
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