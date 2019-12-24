2019-12-24T13:30:14+03:00
Общество

В Мурманской области могут появиться города трудовой доблести

На звание претендуют Кандалакша, Мончегорск и Кировск
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Кировск - один из городов, который может получить звание города трудовой доблести.Кировск - один из городов, который может получить звание города трудовой доблести.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Изменить размер текста:

24 декабря состоялось внеочередное заседание Мурманской областной Думы, хотя еще на прошлой неделе парламентарии настроились на каникулы после того, как приняли бюджет на 2020 году и ряд важных законов.

Но встретиться еще раз перед праздниками пришлось. На повестке дня помимо награждения был заявлен всего один вопрос - о присвоении четырем городам Мурманской области статуса "Город трудовой доблести".

Впервые о таком звании заговорили в 2010 году, а 14 декабря 2019 года в Госдуму РФ был направлен соответствующий документ по инициативе Владимира Путина.

В Мурманской области городами трудовой доблести могут стать Кандалакша, Мончегорск и Кировск. Критерии, по которым выбирают муниципалитеты, следующие: предприятия или их сотрудники должны иметь госнаграды, переходящие знамена Минобороны. Но главное, что в годы Великой Отечественной войны они бесперебойно выпускали гражданские и военные товары.

- В таких городах будут установлены стелы с гербом муниципалитета, текстом указа президента о награждении, также 1 и 9 мая, на День города будет проходить салют, - пояснил на заседании председатель комитета законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко.

К слову, во втором чтении Госдума рассмотрит нюанс, что города-герои и города воинской славы не смогут претендовать на звание города трудовой доблести. Так, Мурманск с большой долей его не получит. А вот Полярный - единственный в нашем регионе город воинской славы - еще имеет шанс, если федеральный парламент "сделает скидку".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году многодетным семьям Мурманской области увеличат ежемесячное пособие до 17 709 рублей
Ребята зло пошалили: В Кольской школе №2 нашли осколок в тарелке с едой
Два пловца из Мурманской области могут попасть в Олимпийскую сборную России
В Мурманске пропала 17-летняя девушка в розовых джинсах
В Мурманской области могут появиться города трудовой доблести
В Мурманске прошел первый благотворительный офицерский бал
Елочные базары 2019 в Мурманске: где купить живую елку на Новый год
В Мурманске на складах нашли 3,5 тонны контрафактного алкоголя
На мосту в Шонгуе смонтировали последний пролет
Полиция ищет водителя, который сбил лося под Тайболой в Мурманской области
Житель Карелии избил 74-летнего пенсионера из Полярных Зорь
Администрация Кольского района: «Проблем на маршруте №119 нет»
В Мурманске троллейбус столкнулся с Renault, а водитель Nissan врезался в Volkswagen
В Мурманске водитель Renault сбил 56-летнюю женщину на пешеходном переходе
Житель Мончегорска прислал нумизмату из Сахалинской области "пустышки"
Жители Североморска украли воздушные шарики, которыми был украшен ювелирный салон
В Апатиты родители одного из подростков, избивших полицейских, написали заявление в Следком
Для возрождения порта "Витино" в Мурманской области нашли партнера
В Мурманске собрали больше 40 подарков для онкобольных детей
В Кировске 80-летняя бабушка попала под погрузчик, который убирал снег во дворе
В Мурманской области в два раза выросло число травм из-за гололеда
В Полярных Зорях открылась первая в Мурманской области «Точка кипения»
Директора школ в Мурманской области будут бороться со снюсами под угрозой увольнения
К расследованию уголовного дела о контрабанде 9,5 тонн кокаина на судне с мурманскими моряками подключилось МВД
В правительстве Мурманской области создали свое контрольное управление