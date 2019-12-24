В Мурманской области могут появиться города трудовой доблести

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-24T13:30:14+03:00

Кировск - один из городов, который может получить звание города трудовой доблести. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Изменить размер текста: A A

24 декабря состоялось внеочередное заседание Мурманской областной Думы, хотя еще на прошлой неделе парламентарии настроились на каникулы после того, как приняли бюджет на 2020 году и ряд важных законов.

Но встретиться еще раз перед праздниками пришлось. На повестке дня помимо награждения был заявлен всего один вопрос - о присвоении четырем городам Мурманской области статуса "Город трудовой доблести".

Впервые о таком звании заговорили в 2010 году, а 14 декабря 2019 года в Госдуму РФ был направлен соответствующий документ по инициативе Владимира Путина.

В Мурманской области городами трудовой доблести могут стать Кандалакша, Мончегорск и Кировск. Критерии, по которым выбирают муниципалитеты, следующие: предприятия или их сотрудники должны иметь госнаграды, переходящие знамена Минобороны. Но главное, что в годы Великой Отечественной войны они бесперебойно выпускали гражданские и военные товары.

- В таких городах будут установлены стелы с гербом муниципалитета, текстом указа президента о награждении, также 1 и 9 мая, на День города будет проходить салют, - пояснил на заседании председатель комитета законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко.

К слову, во втором чтении Госдума рассмотрит нюанс, что города-герои и города воинской славы не смогут претендовать на звание города трудовой доблести. Так, Мурманск с большой долей его не получит. А вот Полярный - единственный в нашем регионе город воинской славы - еще имеет шанс, если федеральный парламент "сделает скидку".

ИСТОЧНИК KP.RU