В Мурманской области могут появиться города трудовой доблести
24 декабря состоялось внеочередное заседание Мурманской областной Думы, хотя еще на прошлой неделе парламентарии настроились на каникулы после того, как приняли бюджет на 2020 году и ряд важных законов.
Но встретиться еще раз перед праздниками пришлось. На повестке дня помимо награждения был заявлен всего один вопрос - о присвоении четырем городам Мурманской области статуса "Город трудовой доблести".
Впервые о таком звании заговорили в 2010 году, а 14 декабря 2019 года в Госдуму РФ был направлен соответствующий документ по инициативе Владимира Путина.
В Мурманской области городами трудовой доблести могут стать Кандалакша, Мончегорск и Кировск. Критерии, по которым выбирают муниципалитеты, следующие: предприятия или их сотрудники должны иметь госнаграды, переходящие знамена Минобороны. Но главное, что в годы Великой Отечественной войны они бесперебойно выпускали гражданские и военные товары.
- В таких городах будут установлены стелы с гербом муниципалитета, текстом указа президента о награждении, также 1 и 9 мая, на День города будет проходить салют, - пояснил на заседании председатель комитета законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко.
К слову, во втором чтении Госдума рассмотрит нюанс, что города-герои и города воинской славы не смогут претендовать на звание города трудовой доблести. Так, Мурманск с большой долей его не получит. А вот Полярный - единственный в нашем регионе город воинской славы - еще имеет шанс, если федеральный парламент "сделает скидку".
ИСТОЧНИК KP.RU