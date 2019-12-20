2019-12-23T17:39:11+03:00
Политика

Областная Дума приняла три законопроекта правительства Мурманской области

Документы ушли на подпись Андрею Чибису
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Андрей Чибис лично присутствовал на последнем в этом году заседании областного парламента. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис лично присутствовал на последнем в этом году заседании областного парламента. Фото: правительство Мурманской области
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18 декабря состоялось последнее в этом году заседание Мурманской областной Думы. В повестке дня было много важных вопросов, в том числе и бюджет на 2020 год. Но три пункта можно было выделить отдельно.

Речь идет о трех законопроектах, инициированных правительством Мурманской области. Глава региона Андрей Чибис лично присутствовал на парламентской встрече. В приветственном слове к парламентариям он подчеркнул, что сотрудничество правительства региона с областной Думой имеет конструктивный характер, и поблагодарил депутатов за быструю и профессиональную отработку вопросов жизни и развития Заполярья.

Первый законопроект касается возможности замены бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям на сертификаты на приобретение жилья. Второй касался передачи ряда полномочий в сфере градостроительной деятельности, в том числе по разработке генпланов, с муниципального на региональный уровень. И последний, но не по важности, законопроект о рибейтах – компенсации части затрат кинематографистам, снимающим фильмы или сериалы в Мурманской области, при условии, что процесс съемок приносит доход местным предприятиям или создает рабочие места на территории региона.

Фото: правительство Мурманской области

Фото: правительство Мурманской области

Что важно, депутаты приняли все три инициативы, и документы были направлены Андрею Чибису на подпись.

- В такой командной работе мы активно движемся вперед, и ровно поэтому в том числе мы получаем дополнительную поддержку из федерального центра. Потому что коллеги видят, что у нас не возникает сложностей с прохождением законопроектов через областную Думу, что мы вместе быстро реализуем инициативы, - пояснил Андрей Владимирович

Как пример такой поддержки губернатор привел принятое на выездном заседании президиума Госкомиссии РФ по развитию Арктики в Мурманске 17 декабря решение о создании в регионе первой на Крайнем Севере территории опережающего развития «Столица Арктики».

- Это позволит нам получить совершенно другой набор инвествозможностей. По издержкам, по социальным взносам, по федеральным налогам для бизнеса это радикальное сокращение расходов, – подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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