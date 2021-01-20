РАН подтвердила, что Мончегорск может претендовать на звание города трудовой доблести

Право на присвоение звание подтвердили в РАН. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Во время военного лихолетья в Мончегорске комбинат не останавливал производство. Под бомбежками производили никель, который делал наши танки лучше немецких.

Именно поэтому город металлургов претендует на звание города трудовой доблести.

- В администрацию с ходатайством обратились две общественные организации - Дети Великой Отечественной войны Мончегорска и Мончегорский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Было собрано более 3000 подписей в поддержку данной инициативы, чтобы увековечить трудовой подвиг своих предков. Собрать подтверждающие архивные документы (более 250 листов) помогли музей истории города Мончегорска и Государственный архив Мурманской области в Кировске, - сообщил глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

Право на присвоение звание подтвердили в РАН. Поэтому документы в ближайшее время будут направлены губернатору Мурманской области и областную Думу, чтобы там подготовили ходатайство на имя президента.

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