Скелет "Левиафана" вернулся в Териберку

Спустя 7 лет скелет вернулся в Териберку. Фото: правительство Мурманской области

В октябре 2019 года губернатор Андрей Чибис сообщил, что рассматривается вопрос о возвращение бутафорского скелета Левиафана в Териберку. Напомним: почти сразу после съемок одноименного фильма Андрея Звягинцева его выкупил бизнесмен.

Созданный для съемок скелет нашли и выкупили, чтобы он стал достопримечательностью села. И спустя 7 лет он вернулся на Кольский полуостров.

- Мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки. Шесть реставраторов на протяжении четырёх месяцев занимались его бережным восстановлением и затем привезли домой- на побережье Баренцева моря. Здесь он займет достойное место на долгие годы и определенно станет еще одним магнитом для гостей Заполярья, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Сейчас скелет находится на площадке, на которой прошел Кубок мира по силовому экстриму.

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