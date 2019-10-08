Скелет Левиафана, который выкупил богач из Москвы, может вернуться в Териберку

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-08T15:10:52+03:00

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Осенью 2013 года у берегов Териберки нашли гигантский скелет неизвестного чудовища - то ли кита, то ли динозавра. Оказалось, что кости ненастоящие: их сделали специально для съемок фильма Андрея Звягинцева "Левиафан".

Когда работа над кино закончилась, скелет остался лежать в водах Северного Ледовитого океана. Правда, недолго: реквизит выкупил богач. Ходили слухи, что теперь библейское чудище украшает участок частного дома то ли в Москве, то ли в Санкт-Петербурге. Северяне об этом жалели, ведь искусственный Левиафан мог бы стать отличной достопримечательностью села.

Впрочем, еще не все потеряно.

- Я нашел место в Москве, где находится этот скелет. Веду переговоры, чтобы вернуть его обратно в Териберку, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сколько времени это займет, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU