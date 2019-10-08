2019-10-08T15:10:52+03:00
Общество

Скелет Левиафана, который выкупил богач из Москвы, может вернуться в Териберку

Глава Мурманской области ведет переговоры с владельцем муляжа, созданного для съемок
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Скоро берег Териберки опять может украсить скелет Левиафана. Фото: архив "КП"Скоро берег Териберки опять может украсить скелет Левиафана. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Осенью 2013 года у берегов Териберки нашли гигантский скелет неизвестного чудовища - то ли кита, то ли динозавра. Оказалось, что кости ненастоящие: их сделали специально для съемок фильма Андрея Звягинцева "Левиафан".

Когда работа над кино закончилась, скелет остался лежать в водах Северного Ледовитого океана. Правда, недолго: реквизит выкупил богач. Ходили слухи, что теперь библейское чудище украшает участок частного дома то ли в Москве, то ли в Санкт-Петербурге. Северяне об этом жалели, ведь искусственный Левиафан мог бы стать отличной достопримечательностью села.

Впрочем, еще не все потеряно.

- Я нашел место в Москве, где находится этот скелет. Веду переговоры, чтобы вернуть его обратно в Териберку, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сколько времени это займет, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области 14 октября отключат аналоговое телевидение
На дороге к аэропорту "Мурманск" машину "боднул" в бок лось
Мурманчанин дома мастерил оружие и хранил наркотики
Мурманчанка, убившая дочку сразу после родов, через 8 лет отправится в колонию на 1,5 года
Мурманским дорожникам выписали штраф в 100 тысяч рублей за плохое содержание дорог
В Мурманске первый официальный заморозок
В Мурманске 9-летний мальчик ушел из школы в неизвестном направлении, его ищут уже сутки-
Житель Астрахани собрался на заработки в Мурманск, но вместо этого избил спящую супружескую пару
Одна из крупнейших девелоперских компаний России заинтересовалась проектом "Новый Мурманск"
В России строят новое судно, которое поднимет затонувший плавдок-50 в Росляково
В октябре состоится премьера сериала "Полярный 17", который снимали в Кировске
Ура-Губа в Мурманской области отметила 155-летний юбилей
Семья из Мурманской области пострадала в аварии из-за заснувшего водителя