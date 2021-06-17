Береговую батарею в Териберке привели в порядок

Волонтеры покрасили береговую батарею в Териберке. Фото: vk.com/murman.voopik

Многие туристы едут в Териберку ради разрухи. Есть что-то колоритное в виде заброшенных домов и кладбища кораблей на фоне красивейшей природы. Но это не значит, что в селе не надо наводить порядок.

Волонтеры, объединившиеся под крылом Мурманского областного отделения ВООПИиК, приехали в Териберку в День России, чтобы покрасить береговую батарею, которая в прошлом году стала объектом культурного наследия.

- По инициативе Владимира Петровича Кичигина выкрасили орудия береговой батареи! Краска, кисти, валики, перчатки и другой необходимый инвентарь были приобретены на средства компании-спонсора. Наша благодарность тем, кто сегодня не испугался штормового ветра и поднялся на высоту - начальнику караула ПЧ-23 по охране Териберки Юрию Рыкунову, жителям села - Карену Хачатурову, Олегу Малиновскому, Вике Вязовиченко. Наших активистов: Татьяну Боброву, Евгения Данилкина, Светлану и Александра Водопьяновы, - рассказали в отделении ВООПИиК.

К сожалению, не всегда туристы понимают, что после себя не надо оставлять следы. Во время субботников в Териберке смывали надписи в духе "Света+Юра" со скал.

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