«Ваш город впереди всех». Как благоустройство центра Мурманска стало уникальным проектом в Арктике

Реконструкция Пяти Углов началась в 2025 году с закрытия участка у гостинично-делового центра «Арктика». Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас центр Мурманска выглядит так, словно город только создается: кругом заборы, оградительные ленты и буквально раскопки. Сердце столицы Кольского Заполярья проходит через самую масштабную реконструкцию в своей истории. Каким оно станет после ее завершения, представляют далеко не все. «КП»-Мурманск» вместе с экспертами заглянула в будущее, чтобы узнать, что ждет северян и гостей города, когда заборы исчезнут.

В спорах о том, какой должна быть площадь Пять Углов, сломали немало копий. Концепции предлагались разные, но, положа руку на сердце, ни одна полностью не устраивала северян. Поэтому их и решили спросить, а какой центр города им нужен, – для этого прошли общественные обсуждения, где воедино собрали тысячи мнений.

Реконструкция Пяти Углов началась в 2025 году с закрытия участка у гостинично-делового центра «Арктика», этой весной начался второй этап – перед площадкой у конгресс-отеля «Меридиан». Сейчас готовность оценивается в 85%.

Преображение Пяти Углов – только часть большой работы, какой не было с момента формирования центра города. Что-то уже сделано, например, улица Ленинградская стала первой пешеходной в областном центре и уже предстала в новом облике. Что-то - в планах. О том, как в Мурманске появится свой «Севкабель», спины китов и другие интересные объекты, подробно рассказали в материале «КП»-Мурманск».

Как итог, в столице Кольского Заполярья появится не только много мест для отдыха, но и единый пешеходный маршрут, который свяжет центр научно-технологического творчества «Родина», улицу Ленинградскую, Пять Углов, проспект Ленина и площадь у морвокзала.

Руководитель проектного отдела ДОМ.РФ Ксения Голубева для «КП»-Мурманск» оценила благоустройство Мурманска.

Единый пешеходный маршрут свяжет проспект Ленина и площадь у морвокзала. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Часто города сравнивают друг с другом. Когда строили площадь Пять Углов в Мурманске, то за основу брали Санкт-Петербург, но можно ли сейчас сказать, что получилось похоже или появилось оригинальное пространство? Можно ли сравнить Мурманск, а конкретно его центр, с другими городами, причем не только Крайнего Севера?

- Конечно же, Мурманск нет смысла сравнивать. Да, у индустриальных городов есть какие-то пересечения, потому что были типовые проекты. Но если мы говорим про Мурманск, то с учетом тех же сопок, незамерзающего Кольского залива, достаточно мягкого климата и других особенностей его нельзя сравнивать с другими городами Крайнего Севера. Для меня Мурманск - уникальный пример, есть несколько на этой широте подобных городов, но не в России.

- Можно ли привести пример города, желательно, северного, где уже был бы успешно реализован масштабный проект по благоустройству центра?

- Таких примеров пока немного, и можно сказать, что Мурманск находится впереди всех северных городов. Было поручение президента по обновлению опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, но пока все еще только начинают эту работу, а Мурманск уже в ней. Если и приводить схожие примеры, то уже по Дальнему Востоку - тем же Благовещенску или Петропавловску-Камчатскому, в Арктике пока таких нет.

- Долгие годы центр Мурманска существовал словно сложенный из разных фрагментов, не очень связанных друг с другом, – это мнение горожан. Как эксперт вы согласны с ним?

- Конечно, потому что как и в любом городе у Мурманска есть набор слоев: что-то строилось вначале, что-то потом, что-то возникало хаотично в 90-е годы, когда не так были развиты нормы, проектирование, ограничения. Сейчас все встало на свои рельсы, модернизируется, меняется. Поэтому сейчас Мурманск ждут преображение и устранение этой хаотичности.

- Сложно ли перекраивать и пересобирать центр города?

- Его не нужно перекраивать или пересобирать, его нужно дополнять. Поэтому в мастер-плане была проработана концепция общей тропы, которая объединяет разные пространства. Есть сильные стороны, которые необходимо усилить, и есть слабые, незакрытые места, которые необходимо достроить, это не про перекройку и не пересборку, а про выявление лучших характеристик и исправление плохих.

У морского воказала впервые отметят День архитектора в новом формате. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Центр Мурманска становится более пешеходным. Для любителей прогулок это хорошо, но звучит критика со стороны водителей. Такой уход в сторону пешеходности - это тренд, или Мурманск задает моду? И как учесть интересы и тех, кто ходит пешком, и тех, кто ездит на машинах?

- Тенденция с пешеходностью действительно есть. И для Мурманска как туристического города она очень важна, должен быть доступный удобный центр с кафе, туристическими магазинами, местами для отдыха и прогулок. Интересы водителей тоже важно учитывать, и это делается: создаются специальные карманы для машин, оборудованные парковки. Смысл в том, чтобы парковка была не хаотичной и управляемой.

- То, каким сейчас создается центр Мурманска, как можно описать? Это что-то принципиально новое или сочетание традиций и нового?

- Я бы сказала, что это наведение порядка. И появление удобства, ведь Мурманск – портовый город, и индустриальное было всегда важнее, чем комфорт. Сейчас это меняется.

- Угодить всем в таких вопросах как кардинальное преображение не просто отдельных пространств, а сердца города, невозможно. Но как вы оцениваете критику, что в оформлении используется много серых оттенков и природных материалов неярких цветов? Надо ли делать северные города яркими или придерживаться концепции, что суровым территориям – нордический характер в оформлении?

- Городская среда должна быть спокойной, создавать единый образ, но с яркими акцентами там, где это необходимо. Хороший пример – Кировск, где появилась яркая навигация. У Мурманска есть прекрасные природные особенности, вид на порт, и это не хочется заглушать излишними красками. Создаваемый сейчас облик – это не про то, чтобы «закатать все в серое», а про гармонию.

- Поступают даже мнения от северян, что те самые «льдины» на Пяти Углах больше похожи на могильные плиты.

Улица Ленинградская стала первой пешеходной в областном центре и уже предстала в новом облике. Фото: Игорь Громов / Правительство Мурманской области

- Пять Углов – это прежде всего площадь, и такие элементы создают зону ожидания, также их смогут использовать те же скейтеры. Может, кому-то и покажется наличие сходства с плитами, но надо дождаться самой реализации и посмотреть вживую. Озвученное мнение основывается на визуализации концепции, и здесь скорее вопрос в ракурсе. После завершения все будет выглядеть иначе.

- За центр Мурманска взялись не сразу. Сначала благоустройство пошло в спальных районах города и по спирали «закрутилось» к центру. Это тенденция или можно объяснить иначе?

- Это и тенденция, и здравый смысл. Нужен комплексный подход, который исходит из стратегического планирования, которое активно началось еще в 2016 году.

- Раньше главная площадь города состояла из клумб, небольшого количества скамеек, парковки и необустроенной площадки, где под праздники делали сцену. Можно ли сказать, что после обновления центр города будет более многофункциональным и зонированным? Как сочетать все на сравнительно небольшой площади, где одни хотят гулять по удобным маршрутам, другие - заниматься спортом, а третьи – чтобы им не мешали первые и вторые?

- Я считаю, что хорошо, когда становится больше свободного пространства, оно становится многофункциональным и зонированным, появляются локации для встреч и для разного времяпрепровождения. И главное, что многие решения продиктованы безопасностью для жителей, например, выделение велодорожек, разведение потоков людей.

- Мурманск – один из самых молодых городов в стране, при этом северяне очень крепко держатся за традиции. Когда реализуются такие масштабные проекты - почти полная переделка центра - как идет работа по сохранению исторического прошлого?

- Традиции сохраняются. Индустриальный характер Мурманска проходит тонкой линией через все проекты, при этом подчеркиваются его природные особенности, например, появились смотровые площадки. Происходящие сейчас изменения -самые масштабные, потому что региону во главе с губернатором Андреем Чибисом удалось получить дополнительное финансирование и поддержку президента. Всегда сложно находиться в стройке, поэтому то, что возникают недовольство и опасения - понятно, но северяне точно получат прекрасный результат, когда будет удобно и погулять с коляской, и совершить пробежку, и поставить машину в оборудованный карман.

- Когда завершатся работы по текущим проектам, надо ли будет что-то еще менять в облике Мурманска?

- Потенциал есть у территории порта и всей акватории Кольского залива. И, конечно, капитальный ремонт домов. Он идет хорошими темпами, но объективно работы еще много не только по Мурманску, но и по всей области, и она будет идти еще не один год.