Жители Мурманской области просят пересмотреть проект реконструкции площади Пяти Углов

Несколько лет назад в Заполярье активно занялись приведением в порядок зон отдыха. Наши города, конечно, не курорты, и для променада надо ловить хорошую погоду, но это не значит, что северяне и гости региона не хотят посидеть в уютном сквере на удобной лавочке, а детям нравится играть на необустроенных площадках.

Не площадь, а дворы

В Мурманске несколько ключевых точек, где нужна хозяйская рука. Например, главная зона отдыха – Семеновское озеро, которое уже знатно преобразилось, и реконструкция продолжается. А в этом году хотели взяться за сердце столицы Заполярья – площадь Пять Углов.

- Проект стал результатом совместной работы архитекторов Центра городского развития с региональным министерством градостроительства и благоустройства и администрацией города Мурманска. Мы приняли решение о начале поэтапной реализации проекта. В этом году работы затронут общественное пространство перед гостиницей «Азимут» до улицы Воровского, - сообщил в начале мая губернатор Андрей Чибис. - Сейчас главная задача специалистов — найти решение и закрыть потребность в парковочных местах. После детальной проработки это ляжет в основу второго этапа реализации проекта.

Рис.2. Один из проектов американского архитектора Джона Кальвина Видеманна. Фото: Центр городского развития МО

Правда, работы решили отложить: губернатор Мурманской области сообщил, что почти 200 миллионов рублей лучше направить на придомовые территории. А за площадь возьмутся попозже, правда, видимо, уже без планов на парковку.

- Подземный паркинг было решено не строить. Старожилы помнят особенности ландшафта этой территории, на каком болоте строили «Арктику». Ради 126 машин тратить большие деньги считаем нецелесообразным, - рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк.

Честно говоря, многие мурманчане, узнав о переносе сроков реконструкции, выдохнули: ранее Центр городского развития Мурманской области представил проект реконструкции Пяти Углов, и не всем он пришелся по вкусу.

Глыбы, фонтаны и корабли

Что же предлагается сделать? На эскизах будущей реконструкции (рис. 1) видно, что почти всю территорию между «Арктикой» и «Меридианом» отвели под общественное пространство, которое замостят пятиугольной плиткой. Здесь появятся торговые павильоны в виде упорядоченного хаоса ледяных глыб. Сквозной проезд по улице Воровского останется, но будет перекрываться во время праздников и массовых мероприятий.

Впрочем, проектов реконструкции главной городской площади было много. Несколько в 2019 году представил архитектор Джон Кальвин Видеманн.

«Предполагается создание зоны пандусов, устройство центральной смотровой башни, амфитеатра, устройство игровой зоны отдыха со скульптурными объектами, фонтанами и качелями», - говорится в описании одного из них (рис. 2).

Во втором варианте (рис. 3) появляется центральный фонтан, а основу концепции составляет продольная осевая композиция между отелем и гостиницей, которая акцентируется инсталляцией «нос корабля» перед «Арктикой», на месте существующей лестницы. На площади устанавливаются игровая башня детской площадки, качели.

В 2000-х годах появился такой проект реконструкции. Фото: Центр городского развития МО

Не для праздников

Кто же выступил против такого обновления Пяти Углов? Критика прозвучала и в соцсетях, и ушла в виде письма губернатору от представителей Мурманского отделения Союза архитекторов России.

«Картинки будущих «креативных» пространств никакого отношения к специфике Крайнего Севера не имеют. Мурманску нужны формы, даже малые, с учетом климатических условий края - длинной зимы и короткого лета. Пять Углов с момента закладки города никогда не планировалась под площадь на этом месте. Это транспортный перекресток. А городскую площадь - «Площадь народных собраний» - почти 40 лет назад запроектировали на месте, где ныне находится «Мурманск Молл». В составе комплекса, кроме площади, планировались городской концертный зал (уже была разработана рабочая документация), музей Арктики, подземные парковки. Строительство площади не состоялось. Началась перестройка…» - говорится в письме, под которым подписались более 60 архитекторов.

Рис.3. В центре Пяти Углов мог бы появиться фонтан. Фото: Центр городского развития МО

Они предлагают забыть про Пять Углов, как городскую площадь для больших праздников, и оставить ее исторический центр. Замостить ее всю плиткой и перекрывать ради частых праздников, уверены специалисты, - плохая идея: возмутятся не только водители, но и жители домов, к которым с трудом будет подъезжать спецтехника, те же пожарные.

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