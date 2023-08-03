Нужно убрать огромную парковку! В Мурманске обсудили концепцию благоустройства Пяти Углов

Неравнодушные горожане собрались 2 августа в Мурманской областной научной библиотеке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прошло первое обсуждение благоустройства городской площади Пять Углов, в котором приняли участие местные жители и представители различных организаций.

Неравнодушные горожане собрались 2 августа в Мурманской областной научной библиотеке.

- Работа была построена в рамках стратегической сессии – собравшиеся предлагали свои идеи и предложения по благоустройству, вырабатывали решения в небольших группах, а после защищали проект, - отметили в минграде региона.

Обсуждая недостатки площади, большинство отметило разросшуюся парковку, которую хотелось бы убрать или сделать подземной. Также северяне пожаловались на щебень и неудобства для инвалидов, многочисленные провода.

Предлагалось установить на Пяти Углах сухой фонтан, освободить площадь для пешеходов, а также установить новые скамейки, урны.

Следующие обсуждения концепции благоустройства площади пройдут 3 и 4 августа. Напомним, что Пять Углов стала победителем всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru