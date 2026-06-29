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НовостиОбщество29 июня 2026 10:28

Стало известно, на какой стадии готовности находится реконструкция площади Пять Углов в Мурманске

Участок Пяти Углов у «Арктики» в Мурманске готов на 85%
Ника СВЕТЛОВА
Преображение центра города проходит в два этапа: сначала начали обновлять территории у гостинично-делового центра «Арктика», затем - у конгресс-отеля «Меридиан». Фото: Администрация города Мурманска

Преображение центра города проходит в два этапа: сначала начали обновлять территории у гостинично-делового центра «Арктика», затем - у конгресс-отеля «Меридиан». Фото: Администрация города Мурманска

В 2025 году началась большая реконструкция площади Пять Углов в Мурманске. Преображение центра города проходит в два этапа: сначала начали обновлять территории у гостинично-делового центра «Арктика», затем - у конгресс-отеля «Меридиан».

«Готовность Пяти Углов составляет 85%. У "Меридиана" завершена работа по замене канализационного коллектора, специалисты ведут работу по теплосетям», - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил, что такое благоустройство приведет к созданию единого пешеходного маршрута, который соединит центр научно-технологического творчества «Родина», Ленинградскую улицу, участок проспекта Ленина между «Меридианом» и «Арктикой», а также в перспективе - площадь у морского вокзала.

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