«Гул по ночам - это звуки из Ада?» Жители Заполярного связали странный шум с пробуждением Кольской сверхглубокой скважины

Кольская сверхглубокая скважина в Мурманской области остается одним из самых загадочных и мистических объектов не только в России, но и в мире. А как может быть иначе, если впервые человек ушел вглубь Земли на глубину 12 262 метра, это достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Но пока одни видят в этом торжество науки, другие - чертовщину.

В 90-х проект закрыли. Причина была банальна - Советский Союз распался, молодой России было тяжело. Работы на Кольском полуострове шли тяжело и стоили дорого (одна за другой случались аварии). Но многие связали остановку бурения с тем, что ученые... дошли до глубин Ада (в сети даже можно найти запись звуков «оттуда»).

Сейчас об этом снова вспомнили: в соцсетях разошлась информация, что жители промышленного городка Заполярный у границы с Норвегией, слышат странные звуки - гул по ночам. «Это от Сверхглубокой!» - пишут наши коллеги.

А вот местные жители, к которым обратилась «КП»-Мурманск» с наивным вопросом, не слышится ли вам привет из Преисподней, только развели руками, мол, никакого гула нет ни днем, ни ночью.

«От Заполярного до Кольской сверхглубокой - около 13 километров. Это какой силы должен быть звук, чтобы его услышать? У нас промышленный город, если что-то и слышится, то это скорее с промплощадок. Да и военных частей вокруг много, может, это их работу слышат. Если слышат. Нам вот по ночам тихо!» - удивлены местные.

К тому же Кольская сверхглубокая законсервирована: скважину закрыли крышкой, что тоже заглушило бы любые звуки. А внутри - бетон (не на всю глубину).

«Если бы и правда кто-то что-то услышал, то уже были бы тысячи комментариев в соцсетях, а сейчас такого нет. Да и информация, что во время бурения ученые услышали страшные звуки из Ада, похожие на крики мучеников, всего лишь первоапрельская шутка, появившаяся в газетах», - рассказал «КП»-Мурманск» директор Историко-краеведческого музея Печенгского округа Евгений Маручок.

По его словам, вокруг объекта ходит немало легенд и слухов. Так, многие представляют его с массивными зданиями вокруг, а саму скважины - как глубокую дыру, уходящую к центру Земли. Многие считают, что во время бурения туда спускались люди (на самом деле диаметр скважины небольшой, порядка 60 сантиметров в диаметре, и туда помещалось только оборудование). Кстати, укрепил это ошибочное утверждение снятый в Териберке фильм, где Кольская сверхглубокая стала настоящим порталом в страшный подземный мир (добирались туда на лифте).

К слову, 25 мая отмечается День Кольской сверхглубокой скважины - именно в эту дату в 1970 году началось бурение. Может, слухи о звуках из Ада - своеобразный способ поздравить рекордный объект с 56-летием?

