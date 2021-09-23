Как сейчас выглядит Кольская сверхглубокая: развалины науки или дорога в Ад

На картинках в Интернете СГ-3 - приметное здание с башней. На деле она не так заметна среди ландшафта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С хорошего асфальта трассы «Кола» мы сворачиваем на грунтовку, взгляд сразу падает на табличку, предупреждающую, что проезд запрещен и нарушителей ждет штраф в 100 тысяч рублей. От ржавчины на ней образовались дыры, а надпись едва читается. Впереди - долгая дорога на Кольскую сверхглубокую.

Временная петля

Некогда один из самых охраняемых и окутанных тайнами и слухами объектов в мире сейчас заброшен и даже как-то незаслуженно обделен вниманием, хотя в 2020 году во время обсуждения развития Печенгского округа, лишившегося одного из промышленных сердец - плавильного цеха в Никеле - и зашла речь, что из сверхглубокий можно сделать туристический объект. Но сейчас это - глухое место, куда не так просто доехать.

Такой Кольскую сверхглубокую представили создатели одноименного фильма, который снимали в Териберке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Виртуальные карты, по которым мы ориентируемся, показывают, что есть несколько дорог, по которым можно проехать. Расстояние от трассы до нашей цели небольшое - всего километров 11. Но кажется, что, только что свернув с асфальта, попадаем во временную петлю: не успели моргнуть глазом, как прошло три часа, прежде чем мы снова вернулись в цивилизацию.

Сначала наш путь лежит по широкой грунтовке. Пейзаж вокруг захватывающий: деревьев нет, поэтому ничто не прячет простор сопок, карликовые березы размером с палец, умноженная солнцем золотая осень. И ни души вокруг. Ближе к месту, где должна начаться дорога на саму сверхглубокую, - черные отвалы местных рудников, рукотворные горы без признака жизни.

Триллер о Кольской сверхглубокой вышел в 2021 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первый неприятный сюрприз - дорога, к которой ведут карты, завалена огромными камнями, непосильными для внедорожника. Пришлось разворачиваться и ехать к другой дороге, хотя таковой ее трудно назвать. Но и она завалена камнями, кажется, далеко не случайно.

Все-таки находим какую-то «козью тропу», узнав уже потом, что от Заполярного к Кольской ведет дорога куда более приятная, чем эта - смесь грязи и воды.

Ближе к месту назначения начинают встречаться машины, даже легковой Ford Focus… Как же ты сюда забрался, родной? И выедешь ли обратно?

Вход в скважину закрыт люком размером с блюдо и не открывался много нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Не как на картинке

Чем меньше остается до сверхглубокой, тем больше кажется, что вот-вот должна появиться башня, как на картинке, которую часто используют иллюстрацией к статьям про научную гордость страны. Но башни… нет. Как и какой-то надписи с названием объекта. Издалека - словно какой-то заброшенный завод. И в целом Кольская сверхглубокая выглядит совсем не так, как в Сети (кстати, из-за секретности объекта советских фотографий мало, больше современных, но и им верить не стоит - об этом дальше).

Сейчас это три разрушенных здания с открытым доступом. Стоит оговориться, что находиться в них опасно: постройки стремительно ветшают, с потолка могут упасть ржавые железки, а смотреть надо еще и под ноги - ведь там битое стекло и не сулящие ничего хорошего невнимательным пустоты.

Проект СГ-3 закрыли в1994 году, с тех пор здания стремительно ветшают. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Среди стены с дырами в окнах гуляет ветер, он хлопает дверью старого холодильника, шуршит заменяющим стекла полиэтиленом. Иду из кабинета в кабинет, и кажется, что работники покидали Кольскую сверхглубокую в спешке: вот забытые женские туфельки, вот разбросанные документы и рабочие журналы, склянки с химикатами, техника. За годы, конечно, многое уже растащили туристы, например, образцы после бурения скважины, но какие-то следы науки все-таки остались. Среди мусора 90-х, когда проект закрыли, - много современного, от бутылок водки до журнала 2012 года с предсказанием конца света. Пожалуй, это хорошие локации для съемок фильма про апокалипсис.

А что же сама скважина, про которую все говорят. На некоторых сайтах про сверхглубокую есть фотографии огромной воронки в земле, а в одноименном фильме, который снимали в 2020 году в Териберке, в скважину спускаются на лифте. Только вот киношники снимали «скважину» в шахте Заполярного. И сама сверхглубокая - это узкое отверстие сантиметров 40 в диаметре, закрытое люком. Кстати, он свежепокрашен, а цифрами, какие используются для указания номеров квартир, выложена глубина, на которой остановилось бурение, - 12 226 метров. Говорят, что дойдя на такой отметки, ученые услышали страшные звуки, и это были крики грешников из ада. Но с трудом можно представить, глядя на что-то под ногами размером с блюдо, что это дорога в преисподнюю.

В помещениях, где раньше работали ученые, остались разные вещи. Хотя многое растащили на сувениры туристы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уезжаем от сверхглубокой, и приходит смс «Добро пожаловать в страну фьордов - Норвегию». В голове крутится мысль, что земли эти всегда были предметом споров нашей страны с Норвегией и Финляндией, но все-таки именно в СССР решили крошить скалу и вгрызаться в недра земли, пока зубы – бур – не сточится.

Вгрызаясь в землю

12 апреля 1961 года человечество покорило космос, а вот уйти вглубь Земли оказалось задачей не такой быстрой. Кольская сверхглубокая стала третьей скважиной, которую в СССР решили создать, чтобы показать всему миру: мы в небо смотрим лучше всех, и под ноги. Поэтому часто о Кольской писали как об СГ-3.

Но зачем было забираться к черту на кулички - на Кольский полуостров, хотя бурили еще на Урале и Камчатке? Заполярье – лакомый кусок для добывающих компаний, у нас есть почти вся таблица Менделеева. А еще древние низлежащие породы лежат у нас прямо у поверхности – легче изучать.

В посещениях можно найти образцы пород и даже химические реактивы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Только вот Кольская земля сопротивлялась, чтобы в ней делали дыры. 24 мая 1970 года бурение началось, семь километром прошли довольно легко, но потом… Техника ломалась, буровую колонну заклинивало вместе с породой, обрывалась, ствол скважины искривлялся. Ученые умы Советского Союза раз за разом решали задачи повышенной сложности, с некоторых глубин приходилось начинать все заново. В среднем за день проходили 8 метров.

24 года на Кольской сверхглубокой кипела жизнь. Но в 1994 году объект, замороженный уже четыре года, закрыли. Газеты писали, что Советский Союз «добурился до чертей», поэтому в России испугались и остановили исследования. На деле же все было куда проще: развал СССР, лихие 90-е… Денег не было на зарплаты и пенсии, куда уж до науки.

А сообщение, что на глубине приборы зафиксировали адское пекло, взрыв и крики грешников, оказалось шуткой финских журналистов к 1 апреля. Только сейчас об этом уже мало кто помнит, зато Кольскую сверхглубокую до сих пор зовут дырой в преисподнюю и пугают ею тех, кто верит, что у нас под ногами ад.

Кольская сверхглубокая далеко не самый безопасный объект для посещения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кольскую сверхглубокую могут сделать туристическим объектом

20 мая 2020 года прошла большая пресс-конференция по концепции развития Печенгского района. Большое внимание было уделено туризму, на который, несмотря на коронавирус, в Мурманской области делают большую ставку.

Чтобы привлечь гостей в Заполярья, хотят привести в порядок уже существующие туристические объекты, а также создать новые. Одна из точек роста - Кольская сверхглубокая скважина.

- Ведутся переговоры с федеральным агентством по туризму, чтобы Кольская сверхглубокая скважина была передана в федеральную собственность. Это даст возможность получить дополнительное финансирование для ее восстановления, - отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Правда, преображение объекта точно обойдется в сумму с пятью нулями, если не больше. Кроме того, надо будет решить вопрос с дорогой, ведь даже летом по ней могут проехать только внедорожники.

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