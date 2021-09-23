Для посещения природного парка "Териберка" надо оформлять пропуск

При этом посещение "Териберки" пока остается бесплатным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На прошлой неделе стало известно о создании природного парка "Териберка". Но пока северяне и туристы не очень понимают, как его посещать. На брифинге в областном правительстве рассказали детали.

- С 13 сентября для посещения природного парка надо будет подавать заявление на сайт министерства. Это упрощенная форма, необходимо указать дату посещения, маршрут, количество человек. Через несколько минут после заполнения придет письмо, подтверждающее получение разрешения, - рассказал министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

При этом посещение "Териберки" пока остается бесплатным.

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