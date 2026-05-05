Ошибка пилота или цепочка обстоятельств? Прошло 7 лет после трагедии рейса Москва - Мурманск

5 мая - дата, которая до сих пор отзывается у мурманчан болью. В 2019 году в этот день в аэропорту Шереметьево вспыхнул пассажирский Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск. Страшная трагедия унесла жизни 41 человека, в том числе 26 жителей Мурманской области.

Самолет, на борту которого находились 73 пассажира и пять членов экипажа, вылетел вечером. Но уже через несколько минут после взлета в лайнер ударила молния. Экипаж доложил о проблемах: часть систем отказала, самолет перешел в режим прямого управления. Командир принял решение возвращаться.

Посадка оказалась жесткой. Самолет приземлялся без полноценной автоматики и на высокой скорости. При касании полосы он «козлил» - несколько раз подпрыгнул, с силой ударяясь о бетон. После очередного удара разрушились стойки шасси, пробило топливные баки, начался пожар. Огонь практически мгновенно охватил хвост самолета. Люди из передней части успели выбраться через аварийные выходы, но те, кто сидел сзади, оказались в ловушке. Больше половины пассажиров не выжили. Также погиб один из членов экипажа – 21-летний бортпроводник Максим Моисеев.

«Аэрофлот» тогда выплатил компенсации пассажирам рейса: по 5 миллионов рублей - родственникам погибших, по 1 миллиону - пассажирам, которым не потребовалась госпитализация, и по 2 миллиона - госпитализированным.

Расследование Межгосударственного авиационного комитета длилось несколько лет и завершилось только в 2024 году. Ключевой вывод был таков: самолет после удара молнии оставался управляемым. Главная причина катастрофы, по версии МАК, - действия пилота при посадке.

«Командир допустил «несоответствующие условиям управления движения органами управления», что привело к развитию «козления» и многократным жестким ударам о полосу. В итоге конструкция самолета разрушилась, возник пожар», - говорится в отчете авиационного комитета.

При этом версия о полной потере управления подтверждения не получила. С самого начала защита пилота настаивала на другом: к трагедии привело сочетание факторов - удар молнии, отказ систем и особенности конструкции самолета. Но официально эти доводы не стали основными. Эксперты, изучив картину трагедии, сообщили, что ошибка экипажа была в том, что после первого отскока самолета надо было прервать посадку.

История продолжилась в суде, на скамью подсудимых попал командир Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов. Дело по статье 263 ч. 3 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») рассматривали несколько лет. В 2023 году мужчину приговорили к шести годам колонии-поселения и запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также с командира лайнера взыскали моральный ущерб в 2,5 миллиона рублей в пользу родственников погибших.

В 2025 году Евдокимов попытался обжаловать приговор, однако Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове был непреклонен. Командир продолжил отбывать наказание в колонии-поселении.

В интервью «КП»-Мурманск» жена пилота рассказывала, что супруг переживает трагедию как личную катастрофу и не считает себя единственным виновным. По ее словам, он «делал все, что мог», и оказался в ситуации, где «слишком многое пошло не так одновременно».

«Очень хочу донести до всех, что никогда у пилотов, в том числе и у моего мужа, не было и не может быть мотивации к совершению авиакатастрофы. Пилоты не самоубийцы – они находятся в одном самолете с пассажирами, и их тоже ждут дома, у них тоже есть планы на жизнь и, поверьте, очень много незавершенных дел», - говорила супруга летчика.

Как сообщал «КП»-Мурманск» источник в авиационной отрасли, вспыхнувший самолет до этого пережил пять серьезных инцидентов.

И каждый раз его восстанавливали и снова отправляли в полет. Всего за два года у борта было зафиксировано 700 неисправностей.

Эта катастрофа до сих пор вызывает споры. Можно ли было спасти людей? Была ли это ошибка пилота или цепочка системных проблем? Достаточно ли одного виновного в трагедии такого масштаба? Ответы у официального расследования есть, но у общества до сих пор нет единого мнения. И, возможно, именно поэтому 5 мая остается не просто датой, а открытой раной.

