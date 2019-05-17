«Ломался буквально через сутки»: самолет SSJ-100, который загорелся в «Шереметьво», до катастрофы пережил пять серьезных инцидентов
С момента пожара в московском «Шереметьево» прошло 12 дней. В то воскресенье неполадки на борту воздушного судна, выполнявшего рейс SU-1492, возникли вскоре после вылета из Москвы. Экипаж «Аэрофлота» был вынужден запросить возврат в аэропорт, после чего - «жесткая» посадка и возгорание двигателей самолета.
Оказалось, что это не первый раз, когда пилотам данного Sukhoi Superjet-100 пришлось действовать в экстремальных условиях. За последние два года было пять серьезных инцидентов. Об этом сообщил ФАН и информацию «КП» - Мурманск» подтвердил источник в авиационной отрасли.
– Самолет каждый раз восстанавливали и снова отправляли в полет. Учитывая, что рейс Москва - Мурманск он выполнял дважды в день, можно сделать вывод: самолет ломался буквально через сутки, – информирует агентство.
Более того, за два года у борта было зафиксировано 700 неисправностей. Поэтому неудивительно, когда после катастрофы 5 мая, унесшей жизни 41 человека, рейсы SSJ-100 стали отменять по всей стране.
Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...
Сегодня многие СМИ сообщили о возобновлении полетов Superjet в Мурманск, однако эксперт «КП» заявил - говорить об этом рано и вот почему:
– В принципе полеты SSJ-100 в Мурманск возможны, но надо понимать, что план полетов на полгода или год вперед строго не фиксирован и постоянно обновляется в зависимости от специфики.
Он также добавил, что если говорить про полеты в Мурманск, то только один рейс «Аэрофлота» из четырех выполнялся на Sukhoi Superjet.
Напомним, «Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам рейса SU-1492. По пять миллионов рублей будет выплачено родственникам погибших, по одному миллиону - пассажирам, которым не потребовалась госпитализация и по два миллиона - госпитализированным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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