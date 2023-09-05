«Осознали, что в гробу лежит не мама, только утром». В Мурманске разбираются с путаницей тел в морге

В конце августа в Мурманске произошел очень неприятный инцидент с путаницей тел в больнице. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В конце августа в Мурманске произошел очень неприятный инцидент с путаницей тел в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре. После огласки в соцсетях выяснилось, что умершую бабушку похоронили под чужим именем.

- Всей семьей мы подготавливались к дате похорон, которые были назначены на 31 августа, как и день опознания тела. В назначенное время дети умершей прибыли в морг при городской больнице, и на опознании выяснилось, что данная женщина не является нашим родственником. Позднее оказалось, что наша бабушка была отпета и захоронена днем ранее под чужим именем. Впереди нас ждут эксгумация и повторное захоронение нашей бабушки, - сообщили родственники.

Вера Катанова, внучка умершей женщины, рассказала «КП»-Мурманск», что другая пожилая северянка умерла в один день с их бабушкой примерно в одно и то же время в одном отделении городской больницы. При этом родственники другой умершей опознание не делали, однако в документах поставили подпись, что она опознана.

- Им доставили тело сразу же в часовню для прощания, и там дочка усомнилась в том, что это их родственница, но не предала этому значения, поэтому решили похоронить. Она сказала, что только на утро к ней пришло осознание того, что, скорее всего, в гробу лежала не их мама, - поделилась мурманчанка.

Служебную проверку после разгоревшегося скандала начали в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре. Там сообщили, что приносят извинения родным погибшей женщины, однако, по словам самих родственников, личных извинений они не услышали.

- Разбирательство было в кабинете у главврача, никаких извинений нам не принесли, - сказала Вера. - Мы также написали заявление в следственный комитет, там нам сообщили, что возьмут это дело в свои руки. Теперь ждем новостей.

Родственники также намерены обратиться к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой помочь разобраться в ситуации.

- Наша бабушка - ребенок войны, всю жизнь проработала на Севере! У нее три внучки, правнук и шесть правнучек. Просим вас принять меры, - отметили северяне.

По данному факту проверку также проводит прокуратура.

Захороненное тело еще не эксгумировали. Семья одной из пожилых северянок находится в подвешенном состоянии и большом нервном напряжении - она не может по-человечески проститься со своей родственницей. Вторую бабушку недавно похоронили.

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