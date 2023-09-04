В больнице Мурманска из-за путаницы с телами пациентов извинились перед родственниками

Прокуратура проводит проверку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский областной клинический многопрофильный центр оказался в центре скандала после путаницы с телами умерших пациентов.

Родственники пожилой северянки сообщили в соцсетях, что 31 августа пришли на опознание тела перед похоронами и выяснили, что их бабушку уже похоронили под чужим именем.

- По факту случившегося в учреждении создана комиссия, которая проведет служебное расследование, установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям ответственных лиц. Администрация учреждения приносит искренние извинения родственникам. В организации будут приняты меры, чтобы подобное больше не повторилось, - сообщили в минздраве Мурманской области со ссылкой на администрацию многопрофильного центра.

Также проверку проводит прокуратура.

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