Умершую в больнице бабушку в Мурманске похоронили под чужим именем

В больнице Мурманска перепутали тела умерших женщин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске разгорелся скандал после того, как в сети стали появляться сообщения от родственников умершей в больнице женщины. По их словам, в медучреждении перепутали тела усопших пациентов.

— Всей семьей мы подготавливались к дате похорон, которые были назначены на 31 августа, как и день опознания тела. В назначенное время дети умершей прибыли в морг при городской больнице, вывезя тело на опознание выяснилось, что данная женщина не является нашим родственником. Позднее оказалось, что наша бабушка была отпета и захоронена днем ранее под чужим именем. Впереди нас ждут эксгумация и повторное захоронение нашей бабушки, - пишут родственники в мурманских пабликах.

Этой историей уже занялись в минздраве региона, в больнице проходит служебная проверка. Также к ней подключилась прокуратура.

— По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка по информации из Интернета о захоронении умершей в медицинском учреждении Мурманска пожилой местной жительницы под чужим именем в иную дату. В ходе проверки будет устанавливаться исполнение требований законодательства о здравоохранении, погребении и похоронном деле, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как отмечают пострадавшие, на данный момент у них нет информации, где захоронена их родственница.

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