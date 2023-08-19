«Твари. Это еще мягко выражаюсь». Губернатор Андрей Чибис резко прокомментировал поступок польских дипломатов на кладбище в Мурманске

В сети появились фотографии, как польские дипломаты посещают «Могилу погибших польских моряков». Фото: t.me/voenkorKotenok

Продолжают появляться подробности пребывания в Мурманске представителей Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге.

Ранее в соцсетях появилась информация, что машины с красными дипломатическими номерами нарушили правила ПДД в центре столицы Кольского Заполярья. По неподтвержденной информации, сотрудники ДПС остановили автомобили, которые вели высокопоставленные сотрудники дипмиссии.

После стало известно, что гости также заезжали на кладбище союзных воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Так они посетили «Могилу погибших польских моряков».

- Ранее мурманские общественники в знак уважения и признательности возложили венок к упомянутому выше мемориалу с надписью «От мурманских друзей польским патриотам». На видеозаписи видно, как один из членов польской делегации убирает с мемориала этот венок, а потом и вовсе его выбрасывает. За этим инцидентом скрывается многое. Своими действиями поляки решили в очередной раз показать, как они презирают наше уважение памяти героям Великой Победы, сложившим головы в борьбе с нацизмом. Подобные цинизм и кощунство вызывают вопросы, - пишет Telegram-канал «Военкор Котенок».

Камера записала, как дипломаты убирают российский венок с мемориала. Фото: t.me/voenkorKotenok

Этот инцидент резко прокомментировал губернатор Мурманской области.

- Твари. Это еще мягко выражаюсь о том, что думаю про их поступок, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: ранее в Мурманске женщина облила краской памятник воинкам-афганцам. Благодаря камерам видеонаблюдения ее задержали через несколько часов после случившегося. Северянке предстоит объяснить свой поступок.

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