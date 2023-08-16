Очевидцы сообщили о дипломатах, которых за нарушение ПДД в Мурманске остановили сотрудники ДПС

«Комсомольская правда»-Мурманск» обратилась за официальным комментарием в правоохранительные службы и посольство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соцсети сообщили о нарушении ПДД сотрудниками дипмиссии в Мурманске. По данным, которые распространяются в сети, две машины с красными номерами дипломатического представительства ездили по центру города.

- Машины превышали скорость, хаотично перестраивались и маневрировали, не используя указатели поворота и игнорируя знаки, не уступали дорогу пешеходам и разворачивались там, где нельзя, - сообщает Telegram-канал «Контора пишет».

По его данным, в машине находились сотрудники посольства Польши в Санкт-Петербурге. Официального подтверждения этому на данный момент нет.

«Комсомольская правда»-Мурманск» обратилась за официальным комментарием в правоохранительные службы и посольство.

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