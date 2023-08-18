В Мурманске задержали осквернившую памятник воинам-афганцам женщину

Мурманчанке предстоит объяснить, почему она облила памятник краской. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске в короткий срок установили личность женщины, которая осквернила мемориал памятник-афганцам у театра Северного флота. Камеры наружного видеонаблюдения записали, как северянка обливает памятник краской.

- Оперативники УМВД России по городу Мурманску установили нарушительницу. Ею оказалась мурманчанка 1965 года рождения. В настоящее время женщина доставлена в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий, по результатам которых будет принято решение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске попал на видео возмутительный поступок молодых людей. Вандалы изрисовали стены здания. Ранее в центре столицы Кольского Заполярья неизвестные сломали одну из инсталяций.

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