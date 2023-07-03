15 и 16 июля в Мурманской области пройдет Арктический фестиваль «Териберка». Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 и 16 июля в Мурманской области пройдет Арктический фестиваль «Териберка». Программа праздника, который состоится в поморском селе, уже известна.

В 2023 году это будет восьмой по счету фестиваль. Для гостей будут организованы музыкальное, творческое, гастрономическое, спортивное и ярмарочное пространства. Хедлайнерами праздника станут такие артисты, как Seville (Artik & Asti), певец «Haru», рок-группа «Аффинаж», кавер-группа «Рашн Вуман», проект KRASA ROSA.

Подробная программа мероприятий:

15 июля, суббота. Главная сцена:

11.00 - Музыкальная программа региональных артистов

12.00 - Премьера фильма «Титан»

12.20 - Музыкальная программа региональных артистов

17.05 - кавер-группа РАШН ВУМАН

18.00 - Приветствие участников фестиваля

18.10 - Seville (Artik & Asti)

19.00 - Фестиваль электронной музыки FORMAT

19.00 - Chelakhov

19.45 - Ver-Dikt & Andy Dav

20.45 - Gabur

21.45 - Krasa Rosa

22.30 - Окончание музыкальной программы

16 июля, воскресенье. Главная сцена:

11.00 - Музыкальная программа региональных артистов

12.00 - Премьера фильма «Титан»

12.20 - Музыкальная программа региональных артистов

13.40 - Награждение победителей Конкурса «Сувенир года. Арктика»

14.00 - Аффинаж

14.50 - Закрытие фестиваля

15.00 - HARU

16.00 - Награждение участников забега «Вызов Арктики»

16.15 - Музыкальная программа региональных артистов

17.30 - Окончание музыкальной программы

Как добраться? Для гостей есть трансферы от Мурманска до Териберки и обратно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Активности 15 июля:

улица Фестивальная, 11.00 - 19.00 - отправка памятных открыток по России

улица Фестивальная, 10.00 - 18.00 - зона массажа (бесплатно), временное тату, аквагрим, библиомобиль.

Дом культуры, 1 этаж, 10.00 - 18.00 - игровая зона настольной игры «Поймай северное сияние»

Активности 16 июля:

10.30 - 14.00 - экологический квест «Магия Арктики». Требуется предварительная регистрация

улица Фестивальная, 11.00 - 16.00 - отправка памятных открыток по России

улица Фестивальная, 10.00 - 15.00 - зона массажа (бесплатно), временное тату, аквагрим, библиомобиль.

Дом культуры, 1 этаж, 10.00 - 15.00 - игровая зона настольной игры «Поймай северное сияние»

Также гостей ждут бесплатные и платные мастер-классы. Из бесплатных - рисование на шопере, рисование акрилом, панно с медведем, значок или магнит с животным Арктики.

Спортивные активности 15 и 16 июля - фридайвинг, пилонный спорт, сапсерфинг, серфинг, каякинг. Будут организованы полеты на вертолете и морские прогулки (платно).

Как добраться?

Для гостей есть трансферы от Мурманска до Териберки и обратно. Стоимость - от 700 рублей в одну сторону. Билеты нужно купить заранее, подробная информация о трансферах размещена на сайте фестиваля.

Также по самой Териберке каждые полчаса будет курсировать шаттл «Териберка-Кладбище кораблей-Лодейное». Проезд бесплатный.

Напомним, что с начала лета въезд в природный парк «Териберка» платный для гостей региона. Для самих жителей Мурманской области посещение бесплатно, но необходима предварительная регистрация. За посещение ООПТ без разрешения грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей (для граждан) по статье 8.39 КоАП РФ.

Планируется, что фестиваль в этом году посетят более 10 тысяч гостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я прилетела с очень важной миссией». Известная фигуристка Анна Щербакова гостит в Мурманске. Известная фигуристка Анна Щербакова приехала в Мурманск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru