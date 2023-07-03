15 и 16 июля в Мурманской области пройдет Арктический фестиваль «Териберка».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
15 и 16 июля в Мурманской области пройдет Арктический фестиваль «Териберка». Программа праздника, который состоится в поморском селе, уже известна.
В 2023 году это будет восьмой по счету фестиваль. Для гостей будут организованы музыкальное, творческое, гастрономическое, спортивное и ярмарочное пространства. Хедлайнерами праздника станут такие артисты, как Seville (Artik & Asti), певец «Haru», рок-группа «Аффинаж», кавер-группа «Рашн Вуман», проект KRASA ROSA.
Подробная программа мероприятий:
15 июля, суббота. Главная сцена:
11.00 - Музыкальная программа региональных артистов
12.00 - Премьера фильма «Титан»
12.20 - Музыкальная программа региональных артистов
17.05 - кавер-группа РАШН ВУМАН
18.00 - Приветствие участников фестиваля
18.10 - Seville (Artik & Asti)
19.00 - Фестиваль электронной музыки FORMAT
19.00 - Chelakhov
19.45 - Ver-Dikt & Andy Dav
20.45 - Gabur
21.45 - Krasa Rosa
22.30 - Окончание музыкальной программы
16 июля, воскресенье. Главная сцена:
11.00 - Музыкальная программа региональных артистов
12.00 - Премьера фильма «Титан»
12.20 - Музыкальная программа региональных артистов
13.40 - Награждение победителей Конкурса «Сувенир года. Арктика»
14.00 - Аффинаж
14.50 - Закрытие фестиваля
15.00 - HARU
16.00 - Награждение участников забега «Вызов Арктики»
16.15 - Музыкальная программа региональных артистов
17.30 - Окончание музыкальной программы
Как добраться? Для гостей есть трансферы от Мурманска до Териберки и обратно.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Активности 15 июля:
улица Фестивальная, 11.00 - 19.00 - отправка памятных открыток по России
улица Фестивальная, 10.00 - 18.00 - зона массажа (бесплатно), временное тату, аквагрим, библиомобиль.
Дом культуры, 1 этаж, 10.00 - 18.00 - игровая зона настольной игры «Поймай северное сияние»
Активности 16 июля:
10.30 - 14.00 - экологический квест «Магия Арктики». Требуется предварительная регистрация
улица Фестивальная, 11.00 - 16.00 - отправка памятных открыток по России
улица Фестивальная, 10.00 - 15.00 - зона массажа (бесплатно), временное тату, аквагрим, библиомобиль.
Дом культуры, 1 этаж, 10.00 - 15.00 - игровая зона настольной игры «Поймай северное сияние»
Также гостей ждут бесплатные и платные мастер-классы. Из бесплатных - рисование на шопере, рисование акрилом, панно с медведем, значок или магнит с животным Арктики.
Спортивные активности 15 и 16 июля - фридайвинг, пилонный спорт, сапсерфинг, серфинг, каякинг. Будут организованы полеты на вертолете и морские прогулки (платно).
Как добраться?
Для гостей есть трансферы от Мурманска до Териберки и обратно. Стоимость - от 700 рублей в одну сторону. Билеты нужно купить заранее, подробная информация о трансферах размещена на сайте фестиваля.
Также по самой Териберке каждые полчаса будет курсировать шаттл «Териберка-Кладбище кораблей-Лодейное». Проезд бесплатный.
Напомним, что с начала лета въезд в природный парк «Териберка» платный для гостей региона. Для самих жителей Мурманской области посещение бесплатно, но необходима предварительная регистрация. За посещение ООПТ без разрешения грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей (для граждан) по статье 8.39 КоАП РФ.
Планируется, что фестиваль в этом году посетят более 10 тысяч гостей.
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