На арктический фестиваль «Териберка» ждут более 10 тысяч гостей

Уже совсем скоро, 15 и 16 июля, в Териберке пройдет одноименный арктический фестиваль. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уже совсем скоро, 15 и 16 июля, в Териберке пройдет одноименный арктический фестиваль. Гостей ждет обширная программа с мастер-классами, гастрономическим фестивалем «Вкус Арктики», музыкальные выступления.

Как сообщил в ходе оперативного совещания глава регионального комитета по туризму Александр Елисеев, на празднике ожидают принять более 10 000 гостей.

В прошлом году фестиваль посетили 10,5 тысячи человек из 34 регионов России.

Приглашенными артистами фестиваля в 2023 году станут Seville (Artik & Asti), певец «Haru», рок-группа «Аффинаж», кавер-группа «Рашн Вуман», проект KRASA ROSA. Мероприятие проходит в рамках председательства России в Арктическом совете.

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