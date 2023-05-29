Мурманская область установила рекорд по туристам среди всех регионов Арктической зоны РФ

Охота за северным сиянием - одно из самых популярных развлечений у туристов в Мурманской области. Фото: Олег ФИЛОНОК

С каждым годом в Мурманской области растет туристический поток. Об этом говорит статистика: если в 2016 году было 330 тысяч гостей за год, то в 2021-м - уже 486 тысяч, а в 2022-м – 540 тысяч.

- Это абсолютный рекорд за все время для нас и рекорд среди всех регионов Арктической зоны РФ. Всего за 4 года Кольское Заполярье посетили более 1,8 миллиона человек, доходы отрасли составили 9,3 миллиарда рублей. С 2019 по 2022 годы вместе с правительством страны поддержали в Мурманской области 115 туристических проектов на 350 миллиона рублей, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Туризм на Кольском полуострове отличается тем, что интересен для приезжающих круглый год: с осени и до мая можно устраивать охоту на северное сияние, летом гостей ждет семужья рыбалка, также в разные месяцы можно увидеть китов. Еще одна фишка Заполярья – самый длинный в России горнолыжный сезон. Так, в 2022-2023 годах он продлился свыше 200 дней. Старт дали в ноябре, раньше всех в стране, а закрыли только в мае.

Топ-5 самых популярных мест в Мурманской области у туристов – это Мурманск, Кольский район (Териберка), Кировск, Ловозеро и Мончегорск.

Териберка стала популярна после выхода фильма "Левиафан". Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманске приезжающие обязательно стараются посетить легендарный ледокол «Ленин», который сейчас работает как музей, увидеть самое высокое здание за полярным кругом – гостинично-деловой центр «Арктика», покататься на самом северном в мире троллейбусе, и, конечно, попробовать Арктическую кухню: оленину, палтус, мойву, треску, гребешки, морских ежей, краба.

Териберка стала популярной после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Поморское село предлагает гостям морские прогулки, фотоохоту на китов и рыбалку, посещение Арктического пляжа и кладбища кораблей, а в июле здесь проходит одноименный фестиваль.

В Ловозеро едут те, кто хочет познакомиться с саамской культурой, покататься на оленях и хаски, попробовать традиционную кухню, пройти шаманские обряды.

Кировск и Хибины манят любителей активного отдыха. Здесь находятся одни из лучших горнолыжных склонов страны, каждую зиму открывается занесенная в Книгу рекордов России «Снежная деревня», арт-парк «Таинственный лес».

Мончегорск вошел в топ-5 популярных мест у туристов сравнительно недавно благодаря фестиваля Imandra Viking Fest и «Зимандра».

Мончегорск недавно вошел в топ-5 популярных у туристов городов. Фото: Олег ФИЛОНОК

Напомним: к 2030 году в Мурманской области хотят достигнуть показателя в миллион туристов. Общее количество туристов в Арктической зоне РФ должно составить 4 миллиона человек в год.

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