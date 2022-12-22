Пожары авианосца «Адмирал Кузнецов». Сколько и когда горел единственный авианесущий крейсер России

Во время ремонта и модернизации с "Адмиралом Кузнецовым" часто случались происшествия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 декабря в Мурманске загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов». Сейчас он находится на 35 СРЗ, где на этой неделе начала операция вывода корабля из дока. Официальный комментарий по происшествию готовят на самом 35 СРЗ.

От очевидцев известно, что пожару был присвоен повышенный ранг.

- Ликвидировали открытое горение, 6 квадратных метров. Проверяют соседние отсеки, горело в погребе, - пишет Telegram-канал «Мурманск Дтп Чп».

Как сообщили в МЧС по Мурманской области, к полудню пожар ликвидировали.

- Произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия. Ущерба нет, - уточнили в МЧС.

На самом 35 СРЗ происшествие пока никак не прокомментировали.

На «Адмирале Кузнецов» это не первый пожар во время ремонтных работ.

Самый серьезный случился 12 декабря 2019 года. С возгоранием боролись больше суток, пострадали 14 человек, двое погибли.

В январе 2021 года на тушили баллон с ацетиленом. Возгорание произошло во время газосварочных работ.

Помимо пожаров были и другие ЧП. Так, в октябре 2018 года затонул плавдок, в котором стоял на ремонте «Адмирал Кузнецов», а на сам корабль упал башенный кран. Авианосец получил 52 повреждения. Именно в том году единственный в своем роде в России авианесущий крейсер встал на ремонт, который должен был закончиться в 2020 году. Однако происшествия затянули процесс.

Напомним: в конце мая 2022 года авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» встал в док 35 СРЗ на ремонт и модернизацию. Ожидалось, что работы завершатся в 2023 году, однако срок сдачи корабля Северному флоту сдвинулся.

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