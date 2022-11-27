Надругался, убил и оставил тело в ванне. Что сейчас происходит с убийцей 8-летнего мальчика в Мончегорске

Обвиняемого в убийстве задержали спустя неделю после преступления. Фото: МВД России

В июле 2022 года Мурманскую область потрясла ужасная история, которую после узнали по всей России. Она произошла 1 июля за закрытыми дверьми в одной из квартир в Мончегорске, где неизвестный мужчина изнасиловал и убил 8-летнего мальчика. Тело ребенка нашла в ванне его мать Виктория*, когда вернулась домой с работы…

Подозреваемого в убийстве ребенка задержали почти спустя неделю. Обычного на вид мужчину в полосатой футболке, который шел с пакетом, силовики задержали прямо на улице. Оказалось, что это 52-летний местный житель, который работал в одном учреждении с мамой мальчика.

Мужчина знал, что в тот день женщина точно находится на работе и ребенок дома один, и пошел по знакомому адресу.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Сейчас мончегорец находится под стражей. До конца года он должен пройти психиатрическую экспертизу, для которой его этапируют в Санкт-Петербург. Фонд поддержки детей, подвергшихся насилию, имени Вероники Николаевой помогает матери ребенка и предоставил ей адвоката Андрея Алешкина.

По его словам, для насильника и убийцы будут требовать самое суровое наказание и выплату 5 миллионов рублей в рамках иска о компенсации морального вреда.

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