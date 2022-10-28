Обвиняемого в убийстве 8-летнего мальчика в Мончегорске этапируют в Санкт-Петербург для проведения психиатрической экспертизы

52-летнего жителя Мончегорска, которого обвиняют в жестоком убийстве 8-летнего мальчика, этапируют в Санкт-Петербург для проведения психиатрической экспертизы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

52-летнего жителя Мончегорска, которого обвиняют в жестоком убийстве 8-летнего мальчика, этапируют в Санкт-Петербург для проведения психиатрической экспертизы. Об этом "КП"-Мурманск" сообщил адвокат Андрей Алешкин, который при содействии Фонда поддержки детей, подвергшихся насилию, имени Вероники Николаевой помогает матери ребенка.

Напомним: по версии следствия, мужчина этим летом пришел домой к мальчику, зная, что он дома один, надругался над ним, а потом убил.

- Для семьи это боль невосполнимой утраты. Следствие собрало достаточно доказательств по делу. Проведенные генетические экспертизы изобличают виновника. Мы надеемся, что все экспертизы будут получены до конца года. Обвиняемому проведут стационарную психиатрического экспертизу в Санкт-Петербурге, для этого его туда этапируют. Скажу сразу, сомнений в его вменяемости нет, - отметил Андрей Алешкин.

Ранее обвиняемому предъявили иск о компенсации морального вреда на сумму в 5 миллионов рублей.

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