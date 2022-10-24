Подозреваемому в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика жителю Мончегорска предъявили иск на 5 млн рублей

Сейчас обвиняемый мужчина находится под стражей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Летом в Мончегорске произошло страшное убийство: 52-летний местный житель пришел домой к 8-летнему сыну своей коллеги, изнасиловал ребенка и утопил его в ванной.

Помогать матери убитого мальчика взялся Фонд поддержки детей, подвергшихся насилию, имени Вероники Николаевой. При его содействии обвиняемому предъявили иск о возмещении морального вреда в размере 5 миллионов рублей.

- Это дело, по своей сути и общественной опасности, соразмерно с делом в Костроме (здесь двое мужчин похитили пятилетнюю девочку, изнасиловали ее и убили. - Ред.). Состав преступления и его квалификация говорят о необходимости самого строго наказания. Полагаю, что способ совершения преступления и отношения к совершенному преступлению говорят о том, что соразмерным наказанием может быть только пожизненное заключение вне зависимости от формы суда, которую может выбрать обвиняемый. В данном случае состав преступления таков, что дело может рассматриваться в суде присяжных. Я уверен, что они примут правильное решение. На данной стадии сомнений в виновности задержанного лица у меня нет, - сообщил адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы матери ребенка.

Сейчас обвиняемый мужчина находится под стражей.

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